Nazionale | Mancini ' Non sono un mago | serve tempo Buffon Porte sono aperte'

Nazionale - Mancini allo scoperto : svela il futuro di Buffon - novità anche su Perin e Balotelli : Al via il nuovo progetto del Nazionale con Mancini in panchina, il neo Ct ha parlato quest’oggi in conferenza stampa nel giorno del suo esordio vero e proprio sulla panchina azzurra. “Ho parlato al telefono con Buffon, mi ha spiegato le sue intenzioni di continuare a giocare, perciò può essere preso in considerazione in futuro. Buffon non farà la partita di addio perché giocherà ancora. De Rossi non è escluso definitivamente, tutti i ...

Nazionale - le rivelazioni di Mancini : “Buffon continua ed è convocabile! Su Balotelli…” : Il tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha iniziato quest’oggi la sua esperienza sulla panchina azzurra con una lunga conferenza stampa Il neo Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa nel giorno del suo esordio vero e proprio sulla panchina azzurra. A Coverciano è iniziato il raduno dell’Italia in vista delle prossime amichevoli, con il nuovo gruppo scelto dal Mancio ...

Nazionale - Mancini perde pezzi : Bernardeschi costretto a lasciare il raduno di Coverciano : Federico Bernardeschi ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale per infortunio, il giocatore proseguirà a casa le cure Federico Bernardeschi lascia il ritiro della Nazionale, l’esterno offensivo della Juventus si è presentato a Coverciano con un infortunio che ha costretto i medici azzurri a rispedirlo a casa. A rivelarlo è una nota pubblicata sul sito della Figc: ‘prima giornata di lavoro a Coverciano per Roberto Mancini, che in ...

Nazionale : definito lo staff tecnico di Mancini [NOMI] : Si raduna nella tarda serata di oggi a Coverciano la Nazionale del neo ct Roberto Mancini, in vista delle tre amichevoli di fine stagione in programma lunedi’ 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita, venerdi’ 1 giugno a Nizza contro la Francia e lunedi’ 4 giugno a Torino contro l’Olanda. I 28 calciatori convocati dal Commissario tecnico inizieranno domani la preparazione con una doppia seduta di allenamento; ...

Nazionale - definito lo staff tecnico di Mancini : quattro gli assistenti del nuovo commissario tecnico : In attesa del raduno di questa sera della Nazionale Italiana, è stato definito lo staff tecnico che accompagnerà Roberto Mancini nella sua nuova avventura sulla panchina azzurra Si raduna nella tarda serata di oggi a Coverciano la Nazionale del neo ct Mancini, in vista delle tre amichevoli di fine stagione in programma lunedì 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita, venerdì primo giugno a Nizza contro la Francia e lunedì 4 giugno a ...

