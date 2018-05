Nasce Onvos | Osservatorio per le vittime di omicidio stradale

Nasce Onvos - l'Osservatorio Nazionale che tutela le famiglie delle vittime di omicidio stradale : A distanza di circa un anno dall'entrata in vigore della legge sul reato di omicidio stradale, è nata l'esigenza di monitorarne l'applicazione, per tutelare le famiglie delle vittime. È stata istituita una squadra di legali specializzati che offriranno una prima assistenza gratuita, con consigli per ottenere giustizia e un indennizzo equo.Nasce così Onvos - l'Osservatorio Nazionale vittime di omicidio stradale, presieduto ...