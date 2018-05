NAPOLI | TRAGEDIA AL CENTRO DIREZIONALE Video | ragazza muore dopo volo di 40 metri

NAPOLI - tragedia al Centro Direzionale : ragazza precipita dal 18esimo piano/ Video ultime notizie : suicidio? : Napoli , tragedia al Centro Direzionale dove una ragazza è precipita ta dal 18esimo piano di un edificio morendo sul colpo: si tratta di un suicidio? Accertamenti in corso.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:08:00 GMT)

Tragedia in provincia di NAPOLI : Una vera e propria Tragedia sul lavoro quella che nella giornata di ieri 09 Aprile ha avuto come teatro l'ufficio postale di Castello di Cisterna, piccolo comune di circa 8.000 abitanti compreso nel territorio della città metropolitana di Napoli . Morta una dipendente delle poste durante il suo turno di lavoro Nella giornata di ieri una dipendente delle Poste Italiane, durante il suo normale orario di lavoro quotidiano ha avuto un malore ed è ...

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di NAPOLI - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...