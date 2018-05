Napoli | tra De Laurentiis e Sarri ora volano gli stracci

Napoli - polizia sequestra coltello lama 6 - 5 cm ad alunno di 10 anni : Napoli, polizia sequestra coltello lama 6,5 cm ad alunno di 10 anni Napoli, polizia sequestra coltello lama 6,5 cm ad alunno di 10 anni Continua a leggere L'articolo Napoli, polizia sequestra coltello lama 6,5 cm ad alunno di 10 anni proviene da NewsGo.

Napoli - Sarri deluso : "non meritavo di essere trattato così" : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli, l'arrivo di Carlo Ancelotti e quello probabile di Arturo Vidal hanno scatenato i tifosi azzurri che adesso pensano in grande per la prossima stagione. Molto deluso del comportamento del presidente De Laurentiis, il tecnico Maurizio Sarri: "Non meritavo di venire liquidato così davanti alla tv, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa", sono le parole di sfogo, riportate dal ...

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli : i particolari della trattativa Video : Carlo Ancelotti sara' il nuovo allenatore del Napoli. Dopo aver ottenuto successi con Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayer, l'allenatore è pronto ad un nuovo ciclo di successi. Il curriculum è uno dei più rosei in circolazione: 19 trofei con le squadre prima citate. Molti lo ricorderanno per i successi in rossonero, specie per la vittoria nel 2013 della Champions League. Proprio con il Milan sono arrivati ben 8 trofei, uno per ciascuna ...

Napoli - parte una raccolta fondi per ristrutturare un basso sottratto alla camorra : Napoli, parte una raccolta fondi per ristrutturare un basso sottratto alla camorra Il locale, nel Rione Sanità, diventerà la sede di Opportunity, un'agenzia di servizi gratuiti per i poveri della città. Ma servono 20mila euro

Napoli - alunno di 10 anni a scuola con un coltello : sequestrato dalla polizia : La polizia ha sequestrato un coltello con una lama di 6,5 centimetri a un alunno di 10 anni che frequenta la quinta elementare a Napoli. Il ragazzino lo custodiva nel suo zaino. Secondo quanto ...

Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli - finisce l'era Sarri : i dettagli del contratto : Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del club: l'ex allenatore di Milan e Real Madrid sostituirà Maurizio Sarri Tre anni intensi, di spettacolo, bel gioco e trionfi. Ma senza aver mai centrato il bersaglio grosso: si chiude così, questa sera, l'era di Maurizio Sarri al Napoli. La società partenopea ha infatti ingaggiato ufficialmente Carlo Ancelotti come nuovo allenatore. Il Napoli ha reso ufficiale ...

Ancelotti al Napoli - ufficiale : contratto triennale : ROMA - 'Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l'allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi ...

Ancelotti nuovo allenatore del Napoli - è ufficiale : contratto di 3 anni. News e aggiornamenti : 14:03 San Gregorio Armeno, già pronta la statuina di Ancelotti In attesa dell'annuncio ufficiale a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nota in tutto il mondo, è già in lavorazione la statuina ...

Ancelotti al Napoli, è tutto fatto: oggi le firme? I dettagli di un'operazione nata 20 giorni fa. Il tecnico di Reggiolo sarà il sostituto di Maurizio Sarri: oggi giornata decisiva

Vigliante ucciso a Napoli : 'Da ora perlustrazioni in coppia' : 'Grazie alla sentenza del Tar di Salerno, le società di vigilanza dovranno continuare a garantire che, nei giri di perlustrazione, ci siano almeno due persone per garantire maggiore sicurezza ai ...

Napoli - non sono previsti incontri tra De Laurentiis e Sarri : Dopo l'accordo con Carlo Ancelotti, che sarà il nuovo allenatore del Napoli, non sono previsti, a quanto si apprende da fonti azzurre, incontri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri.