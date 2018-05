Napoli | Sarri sotto shock | lo sfogo contro De Laurentiis dopo l’annuncio di Ancelotti

Napoli - Sarri deluso : “non meritavo di essere trattato così” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli, l’arrivo di Carlo Ancelotti e quello probabile di Arturo Vidal hanno scatenato i tifosi azzurri che adesso pensano in grande per la prossima stagione. Molto deluso del comportamento del presidente De Laurentiis, il tecnico Maurizio Sarri: “Non meritavo di venire liquidato così davanti alla tv, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa”, sono le parole di sfogo, riportate dal ...

SARRI CONTRO DE LAURENTIIS/ “Non meritavo di essere liquidato così dal Napoli”. Ora c'è il Chelsea? : SARRI al Chelsea, dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il dopo Antonio Conte: attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:02:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : 'Grazie per la collaborazione' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli - finisce l’era Sarri : i dettagli del contratto : Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del club: l’ex allenatore di Milan e Real Madrid sostituirà Maurizio Sarri Tre anni intensi, di spettacolo, bel gioco e trionfi. Ma senza aver mai centrato il bersaglio grosso: si chiude così, questa sera, l’era di Maurizio Sarri al Napoli. La società partenopea ha infatti ingaggiato ufficialmente Carlo Ancelotti come nuovo allenatore. Il Napoli ha reso ufficiale ...

Napoli - esonerato Maurizio Sarri : il tweet del presidente De Laurentiis [FOTO] : Aurelio De Laurentiis ha sollevato dall’incarico Maurizio Sarri, ringraziandolo per il lavoro svolto alla guida del Napoli Maurizio Sarri non è più l’allenatore del Napoli, a confermarlo è il tweet pubblicato da Aurelio De Laurentiis sulla propria pagina twitter. Il numero uno azzurro ha ringraziato il tecnico toscano per il lavoro svolto alla guida della squadra, sancendo di fatto il passaggio di consegne con Carlo Ancelotti. Una ...

Panchina Napoli - ufficiale l’addio di Sarri : il messaggio del presidente De Laurentiis : Panchina Napoli – Mancava solo l’ufficialità che è arrivata, Maurizio Sarri non è più l’allenatore del Napoli, al suo posto il presidente De Laurentiis ha scelto Carlo Ancelotti. Ecco il messaggio del numero uno azzurro: “ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni creando un modello di gioco ...

Sarri via dal Napoli - ma quale futuro? Dallo Zenit all'esonero : gli scenari : Una storia d'amore arrivata ormai al capolinea, il futuro di Maurizio Sarri non sarà più sulla panchina del Napoli. Decisione ormai certa, come testimoniato dalla virata decisa del presidente Aurelio ...

