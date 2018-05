Napoli | in manette pusher | a casa tutto il kit dello spacciatore

Napoli - assalto al benzinaio : finiti in manette tre ragazzi - LaPresse - : Avevano minacciato e rapinato il gestore di un'area di servizio sulla tangenziale di Napoli . I tre banditi sono stati individuati e arrestati dai Carabinieri del capoluogo campano anche grazie all'...

“Arrestato!”. Guai per l’ex giocatore del Napoli. Finito in manette insieme allo zio - l’accusa è durissima : Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Miroballo, uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino ...