Napoli | dopo Ancelotti è già arrivato Vidal?

Napoli - Sarri sotto shock : lo sfogo contro De Laurentiis dopo l’annuncio di Ancelotti : Sarri vs De Laurentiis, il duello tra le parti continua serrato, il tecnico ha risposto a tono dopo le novità relative alla panchina del Napoli Carletto Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, il patron De Laurentiis ha deciso di non aspettare la decisione di Sarri ed ha scelto di muoversi dunque anzitempo. Lo stesso ormai ex tecnico Sarri, ha parlato dell’accaduto, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Non meritavo di ...

Napoli - approvato il rendiconto 2017 dopo i rilievi sfavorevoli dei revisori : Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il rendiconto 2017 dopo le fibrillazioni innescate ieri dal Collegio dei revisori che, nella sua relazione, ha espresso parere sfavorevole e ha indicato...

Sarri al Chelsea/ Dopo l'addio al Napoli c'è la Premier League? Attenzione allo Zenit : Sarri al Chelsea, Dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il Dopo Antonio Conte: Attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:35:00 GMT)

Napolitano lascia il San Camillo dopo un mese : trasferito a Villa Betania : Il presidente emerito Giorgio Napolitano sta meglio e questa mattina ha lasciato l'ospedale San Camillo. Non tornerà a casa perché è stato portato nella clinica Villa Betania per un periodo di ...

Napoli - la tratta delle schiave : costrette a prostituirsi dopo essere arrivate in Italia con un barcone : Sgominata tratta delle schiave. La polizia Napoli ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di...

38esima giornata contro il forte Napoli il Crotone non compie il miracolo della salvezza e saluta la serie A dopo due stagioni : Napoli 2 Crotone 1 Marcatori: Milik 22°, Collejon 31°, Tumminello 90° Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, koulibaly, Mario Rui,

Calciomercato Napoli - ipotesi clamorosa per il dopo-Reina : sorpresa per la porta : Calciomercato Napoli – Il Napoli si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A ma il pensiero è inevitabilmente rivolto alla prossima stagione ed al mercato ed in particolar modo al sostituto del portiere Reina. Adesso però, come riporta anche Sport Fair sta iniziando a circolare una pazza idea per quanto concerne il Calciomercato napoletano, vale a dire quella che porta a Donnarumma, partenopeo doc. Il Napoli non ...

Pazza idea Napoli : e se fosse Donnarumma il “dopo-Reina”? : Donnarumma alle prese con le tante voci di calciomercato che lo coinvolgono, adesso anche il Napoli si è fatto sotto Il Napoli si appresta a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni in campionato, nonostante nelle ultime giornate sia svanito il sogno scudetto. Di certo la squadra del patron De Laurentiis ci riproverà nella prossima stagione, con ambizioni rinnovate ed una squadra che di certo sarà rinforzata sul mercato. Ci sarà da ...

Sandro Piccinini a Blogo : "La Champions mi mancherà - dopo 30 anni a Mediaset non vado in Rai o a Sky. Enrico Varriale tifoso del Napoli" : Liverpool per la Champions, Inter per il quarto posto, Crotone in Serie B. Questi i pronostici di Sandro Piccinini a poche ore dall'ultima giornata di Serie A. Blogo ha intervistato lo storico telecronista di Mediaset che tra qualche giorno partirà alla volta di Kiev per raccontare in diretta su Canale 5 la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool (con lui ci sarà la seconda voce Aldo Serena), in programma sabato 26 maggio. ...

Napoli - Sarri resta o va via?/ Dopo il Chelsea spunta il Tottenham : 12 club lo hanno cercato! : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:52:00 GMT)

Napoli - filtra ottimismo dopo l'incontro Sarri-De Laurentiis : Napoli - filtra un cauto ottimismo a Castel Volturno , Caserta, dopo l'incontro, interlocutorio, tra il tecnico del Napoli , Maurizio Sarri , ed il presidente Aurelio De Laurentiis . I due hanno ...

Napoli - per il dopo Sarri spunta Ancelotti : L'allenatore emiliano è in cima alla lista di De Laurentiis per sostituire il tecnico toscano: i due si incontreranno il 21 maggio per definire un possibile matrimonio biennale