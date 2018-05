Napoli-Ancelotti fa il giro del mondo | il colpo azzurro sulla stampa estera

Ancelotti si prende subito il Napoli : «La passione è la spinta per vincere» : Da oggi possiamo chiamarlo Carletto anche noi. O Carlè, se proprio preferite. Finisce un'era nella storia del Napoli, ne inizia un'altra: tutto quello che è successo fino a...

Napoli - dopo Ancelotti è già arrivato Vidal? Video : 2 Aurelio De Laurentiis non perde tempo ed il Napoli stellare in grado di competere ai massimi livelli in campionato e Champions è gia' in cantiere. dopo aver ufficializzato l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina al posto di Maurizio Sarri, la societa' partenopea sarebbe prossima al primo rinforzo e, stando alle indiscrezioni, sarebbe un vero e proptio botto [Video]. Potrebbe trattarsi, infatti, di Arturo Vidal. Vidal a ...

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli : ... salutato dal patron con un messaggio: 'Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ...

Serie A - scende la quota scudetto del Napoli con Ancelotti : TORINO - È ormai ufficiale l'accordo tra Carlo Ancelotti e il Napoli. L'ex allenatore del Bayern Monaco prenderà il posto di Maurizio Sarri nella prossima stagione, un cambio di guardia inaspettato ma ...

Napoli - Sarri sotto shock : lo sfogo contro De Laurentiis dopo l’annuncio di Ancelotti : Sarri vs De Laurentiis, il duello tra le parti continua serrato, il tecnico ha risposto a tono dopo le novità relative alla panchina del Napoli Carletto Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, il patron De Laurentiis ha deciso di non aspettare la decisione di Sarri ed ha scelto di muoversi dunque anzitempo. Lo stesso ormai ex tecnico Sarri, ha parlato dell’accaduto, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Non meritavo di ...

Calciomercato Napoli - ecco il primo colpaccio targato Ancelotti : Arturo Vidal è già in città - sta per nascere una squadra da sogno : Calciomercato Napoli – Doppia mossa del presidente De Laurentiis, una più clamorosa dell’altra, il Napoli è scatenato nelle ultime ore e dopo aver ingaggiato Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri sta per piazzare un primo incredibile colpo sul mercato, stiamo parlando di Arturo Vidal. Il cileno è stato infatti avvistato all’aeroporto di Capodichino, l’ex Juventus rappresentava il nome in cima alla lista delle ...

Ancelotti-Napoli - ha firmato un triennale : "Felice e onorato" : Carlo Ancelotti e Napoli, il matrimonio è ufficiale. La conferenza di presentazione ci sarà il 9 luglio. Ha firmato un triennale Il tecnico emiliano ha firmato un contratto...

Rivelazione Ancelotti : rifiutata l'Italia per il Napoli : Intanto per quanto riguarda le prime mosse sul calciomercato secondo 'Sky Sport' Ancelotti avrebbe già stabilito una lista degli incedibili di cui farebbero parte almeno tre giocatori: Koulibaly, ...

Ancelotti si prende subito il Napoli : «La passione è la spinta per vincere» : Da oggi possiamo chiamarlo Carletto anche noi. O Carlè, se proprio preferite. Finisce un'era nella storia del Napoli, ne inizia un'altra: tutto quello che è successo fino a...

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli : i particolari della trattativa Video : Carlo Ancelotti sara' il nuovo allenatore del Napoli. Dopo aver ottenuto successi con Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayer, l'allenatore è pronto ad un nuovo ciclo di successi. Il curriculum è uno dei più rosei in circolazione: 19 trofei con le squadre prima citate. Molti lo ricorderanno per i successi in rossonero, specie per la vittoria nel 2013 della Champions League. Proprio con il Milan sono arrivati ben 8 trofei, uno per ciascuna ...

Ancelotti e il Napoli che verrà : sogni Benzema - Vidal - David Luiz : Sarà lui stesso la garanzia del progetto, una voce autorevole nel mondo del calcio. Dall'ipotesi Pirlo come suo secondo in azzurro, a Benzema per l'attacco, Vidal a centrocampo e David Luiz in difesa:...

Napoli-Ancelotti - adesso è realtà : le prime parole da allenatore azzurro : Napoli-Ancelotti, adesso è anche ufficiale. Il club azzurro piazza un colpo clamoroso, Sarri nonostante il percorso straordinario è già alle spalle, l’ex Bayern Monaco può adesso portare il club azzurro ancora più in alto. “Sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia”. Così, Carlo Ancelotti ha commentato anche sul suo profilo Instagram l’accordo per la panchina del Napoli, ...

Napoli - Ancelotti è il nuovo allenatore : ecco l'ufficialità. Il Tweet : Il secondo incontro tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis si è concluso alle 18.36. Dopo un'intera giornata negli uffici della Filmauro l'ex allentare del Bayern Monaco è pronto a sedersi sulla ...

Napoli - De Laurentiis annuncia Ancelotti : «Benvenuto Carlo» - «Sono veramente felice e onorato» : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Come da tradizione, l'annuncio è arrivato con il tweet di Aurelio De Laurentiis: «Benvenuto Carlo!». Questo il testo...