Muoversi rende felici Uno studio conferma che chi è più attivo ha un umore migliore

ilsussidiario

: assurdo! Il passante che assiste la donna se ne rende conto e intima all' uomo di non muoversi e gli agenti non lo… - Amiloacido2 : assurdo! Il passante che assiste la donna se ne rende conto e intima all' uomo di non muoversi e gli agenti non lo… - Scuola_ThinkDog : 'Il fatto di #camminare riduce i #problemi legati alla territorialità e muoversi tutti nella stessa direzione rende… - GanimedeHub : Apple rende le Animoji nuovamente protagoniste di uno spot pubblicitario, tra luci al neon e tanta musica. Lo spot… -

(Di giovedì 24 maggio 2018), unocondotto dall'University of Cambridge in Inghilterra svela come chi è piùdurante la giornata ha undi chi conduce una vita sedentaria(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:38:00 GMT)