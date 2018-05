MotoGp – Test Montmelò | le sensazioni di Dovizioso | “andiamo a casa contenti e fiduciosi”

MotoGp – Test Montmelò : due Yamaha in testa - Valentino Rossi e Marquez attardati : Maverick Vinales davanti a tutti nella giornata di Test al Montmelò: attardati Valentino Rossi e Marc Marquez Dopo la pioggia che ieri ha impedito alla maggior parte dei piloti della MotoGp di scendere in pista per i Test di Barcellona, oggi finalmente i campioni delle due ruote hanno potuto girare sul circuito del Montmelò per Testare il lavoro di riasfaltatura effettuato durante l’inverno. Il più veloce oggi è stato Maverick Vinales, col ...

MotoGp – Test Montmelò - pauroso incidente per Tito Rabat a Barcellona : moto in fiamme - pilota in ospedale [VIDEO] : Spaventosa caduta per Tito Rabat nei Test di motoGp al Montmelò: la moto dello spagnolo prende fuoco Terribile incidente per Tito Rabat oggi sul circuito del Montmelò. Il pilota team Ducati Reale Avintia è scivolato in curva andando a finire rovinosamente sulla ghiaia. La Desmosedici del pilota spagnolo ha preso letteralmente fuoco, ma Rabat, fortunatamente è rimasto lontano dalle fiamme, seppur dolorante. Il pilota del team Ducati Reale Avintia ...

MotoGp – Tutto fermo a Barcellona : posticipati i test del Montmelò : In Spagna un giorno in più: la pioggia ferma i test sul circuito del Montmelò a Barcellona A due giorni dal Gp di Francia che ha regalato la terza vittoria consecutiva a Marc Marquez, facendo sorridere per la gioia i due italiani Danilo Petrucci e Valentino Rossi, rispettivamente secondo e terzo a Le Mans, i piloti della MotoGp si sono trasferiti in Spagna per due giornate di test. La pioggia però ha bloccato i lavoro sul circuito del Montmelò. ...

MotoGp – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno : “sono stato in testa per 9 giri - ecco cosa è accaduto dopo” : Jorge Lorenzo analizza il suo Gp di Francia, tra buone sensazioni e problemi ancora da risolvere Jorge Lorenzo ha chiuso al sesto posto il GP di Francia, disputato oggi sul circuito Bugatti di Le Mans. Il pilota spagnolo, scattato molto bene al via dalla seconda fila, ha condotto la gara per i primi nove giri, ma ha poi perso progressivamente terreno ed ha terminato la sua gara in sesta posizione. Gara sfortunata per Andrea Dovizioso, che nel ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - il pilota Ducati scivola al quarto giro : era in testa (MotoGp Francia 2018) : Caduta Andrea Dovizioso Video, il pilota Ducati scivola al quarto giro: era in testa (MotoGp Francia 2018). Nuova Caduta nel gp transalpino, dopo quella di Iannone(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:19:00 GMT)

MotoGp - GP Le Mans 2018 - Francia - . Marquez in testa nel warm up - Crutchlow in pista : Dopo le qualifiche da sogno di Zarco, la domenica di Le Mans si apre nel segno di Marquez. Il campione del mondo è il più veloce nel warm up di MotoGP con 1:31.868. Un buon tempo , anche se non da record, , che vale il primo posto con distacchi molto importanti dagli avversari. Il secondo infatti è ...

LIVE MotoGp - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Test importante in vista di qualifiche e gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato francese sessione di prove importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara di domenica nella classe regina. Le FP3 saranno, infatti, decisive per definire il quadro dei qualificati alla Q1 ed alla Q2, importanti nel time-attack. Andrea Dovizioso e Marc Marquez sono apparsi decisi in ...