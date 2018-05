MotoGP | Claudio Domenicali su Jorge Lorenzo | “Un grande pilota | incapace di sfruttare la

oasport

(Di giovedì 24 maggio 2018) La storia trae la Ducati è giunta ai titoli di coda? Sembrerebbe di sì. A lasciar intendere che il 5 volte campione del mondo, attualmente in sella alla GP18 in, andrà via è stato l’amministratore delegato di Borgo Panigale, presente a Bologna all’inaugurazione del secondo “Scrambler Ducati Food Factory”. “è unche non è riuscito a trarre il meglio dalla nostra moto. Un mezzo che ha grandi punti di forza e qualche punto di debolezza, purtroppo né lui né i tecnici sono riusciti fino ad oggi a far rendere al massimo il suo talento. Questa è una punta di amarezza che ci rimane“, ha dichiarato(fonte gazzetta.it) che, sul prossimo centauro della Rossa, al fianco di Dovizioso ha precisato: “Sarà uncon cui stiamo parlando e che porterà sicuramente la squadra a lavorare ...