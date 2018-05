Moses Allen torna in difesa del padre contro la madre Mia Farrow. I fratelli Dylan e Ronan lo attaccano - People - Spettacoli : Con una lunghissima lettera, pubblicata sul suo blog e rilanciata sul suo profilo Twitter, Moses Allen il figlio trentaseienne adottato da Mia Farrow nel 1980 come settimo figlio ha scelto 'ora che l'...

Moses Allen torna in difesa del padre contro la madre Mia Farrow 'È ora della verità' - People - Spettacoli : Con una lunghissima lettera, pubblicata sul suo blog e rilanciata sul suo profilo Twitter, Moses Allen il figlio trentaseienne adottato da Mia Farrow nel 1980 come settimo figlio ha scelto 'ora che l'...

Moses Farrow difende Woody Allen : «Il vero mostro è mia madre Mia» : «Sono una persona molto riservata e per niente interessata all’attenzione pubblica. Ma, visti gli attacchi incredibilmente ingiusti e fuorvianti a mio padre, Woody Allen, non posso più rimanere in silenzio, mentre lui continua a essere condannato per un crimine che non ha commesso». Chi scrive è Moses Farrow, figlio adottivo del regista e di Mia Farrow. Il crimine al quale si riferisce, nel lungo post dal titolo A son speaks out, ...