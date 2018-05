Moses Allen torna in difesa del padre contro la madre Mia Farrow ' È ora della verità'

Moses Farrow difende Woody Allen : «Il vero mostro è mia madre Mia» : «Sono una persona molto riservata e per niente interessata all’attenzione pubblica. Ma, visti gli attacchi incredibilmente ingiusti e fuorvianti a mio padre, Woody Allen, non posso più rimanere in silenzio, mentre lui continua a essere condannato per un crimine che non ha commesso». Chi scrive è Moses Farrow, figlio adottivo del regista e di Mia Farrow. Il crimine al quale si riferisce, nel lungo post dal titolo A son speaks out, ...