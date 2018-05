Morgan Freeman accusato di molestie sessuali da 8 donne

Cnn : "Otto donne accusano Morgan Freeman di molestie" : Un altro nome illustre finisce nell'occhio del ciclone: sarebbero almeno otto le donne che accusano l'attore premio Oscar di molestie

Otto donne accusano Morgan Freeman di molestie sessuali : C'è un nuovo caso di molestie che scuote il mondo di Hollywood e questa volta coinvolge Morgan Freeman, accusato di abusi sessuali da Otto donne, che alla Cnn hanno confermato di avere assistito in diverse occasioni a comportamenti inappropriati da parte dell'80enne attore afroamericano.Tra quante hanno denunciato Freeman c'è una assistente alla produzione che nell'estate del 2015 era sul set 'Going In Style' ('Insospettabili sospetti'), ...

Morgan Freeman - otto donne lo accusano di molestie : Non solo Harvey Weinstein. Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di molestie sessuali. Lo annuncia la Cnn che riporta i racconti delle presunte vittime e dei “comportamenti inopportuni” tenuti in più occasioni da Freeman, inclusi i set di “Insospettabili sospetti (2017) e ...

Morgan Freeman accusato di molestie sessuali : Rivelazione della Cnn. Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. Dopo il caso Weinstein che ha dato a decine e decine di vittime di molestie sessuali il coraggio di denunciare, otto donne accusano il premio Oscar Morgan Freeman di ...

Morgan Freeman accusato di molestie da otto donne : Attenzioni sgradite, comportamenti inappropriati e, addirittura, palpeggiamenti: otto donne hanno accusato l’attore Morgan Freeman di molestie sui set di Insospettabili sospetti (2017) e Now You See Me (2013) e in altri contesti professionali. Lo hanno confermato parlando con la CNN. Altre otto persone hanno confermato di avere assistito ai comportamenti inappropriati, pur senza averli subiti. Un’assistente di produzione ha raccontato di ...

CNN - otto donne accusano Morgan Freeman di molestie. 'Chiedo scusa a chi ho offeso' - People - Spettacoli : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman , 80 anni, una delle personalità più influenti della comunità ...

Anche Morgan Freeman sulla graticola del #metoo : Otto donne hanno accusato l’attore americano Morgan Freeman di molestie e comportamenti sessuali inappropriati. Cnn ha raccolto le testimonianze di decine di persone che hanno lavorato con Freeman. La gran parte degli intervistati ha difeso l’attore che compirà 81 anni il primo giugno. Ma otto di lo

Molestie sessuali - anche il premio Oscar Morgan Freeman accusato da otto donne : L’attore Morgan Freeman è stato accusato di Molestie sessuali da otto donne. Lo riporta la Cnn spiegando che l’80enne avrebbe avuto comportamenti inappropriati sul set, molestando diverse donne che lavoravano alle produzioni. La Cnn ha parlato con sedici persone, otto delle quali hanno dichiarato di avere assistito a comportamenti inappropriati da parte dell’attore: dalle pacche sul fondoschiena alle carezze e ancora, tentativi di alzare la ...

Morgan Freeman accusato di molestie sessuali/ Cnn : "8 donne denunciano palpeggiamenti e gesti inappropriati" : Morgan Freeman accusato di molestie sessuali, la star di Hollywood denunciata alla Cnn da 8 donne per palpeggiamenti, commenti non graditi e atteggiamenti inappropriati(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:39:00 GMT)

Morgan Freeman - 8 donne lo accusano di molestie sessuali : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. Otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di ...

CNN - otto donne accusano il premio Oscar Morgan Freeman di molestie - People - Spettacoli : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, 80 anni, una delle personalità più influenti della comunità ...

Morgan Freeman - otto donne lo accusano di molestie sessuali : Non accenna a placarsi lo scandalo molestie negli Usa. otto donne ora accusano il premio Oscar Morgan Freeman - da tempo una delle personalità più influenti della comunità afroamericana -, di molestie ...

Morgan Freeman accusato di molestie da otto donne : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di molestie sessuali. Lo riporta la Cnn ...

Morgan Freeman accusato di molestie sessuali da 8 donne : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. Otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di molestie sessuali. Lo riporta la Cnn che riporta i racconti delle presunte vittime e dei "comportamenti inopportuni" tenuti in più occasioni da Freeman.