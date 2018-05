vanityfair

: ++ Secondo @CNN 8 donne accusano l'attore Morgan Freeman di #molestie ++ #MeToo - TgLa7 : ++ Secondo @CNN 8 donne accusano l'attore Morgan Freeman di #molestie ++ #MeToo - Agenzia_Ansa : #MeToo | Morgan Freeman accusato di molestie da otto donne: 'Comportamenti inopportuni' tenuti in più occasioni - - ilpost : Otto donne hanno accusato l’attore Morgan Freeman di molestie sessuali -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Attenzioni sgradite, comportamenti inappropriati e, addirittura, palpeggiamenti:hannol’attoredisui set di Insospettabili sospetti (2017) e Now You See Me (2013) e in altri contesti professionali. Lo hanno confermato parlando con la CNN. Altrepersone hanno confermato di avere assistito ai comportamenti inappropriati, pur senza averli subiti. Un’assistente di produzione ha raccontato di commenti inopportuni sul suo aspetto fisico sul set di Insospettabili sospetti, di palpeggiamenti e massaggi sulla schiena non richiesti.le avrebbe anche sollevato la gonna, chiedendole se portava le mutandine. Il coprotagonista del film, Alan Arkin, chiese all’attore di smetterla, lasciandolo senza parole. Sul set di Now You See Me, altreavrebbero sopportato commenti e attenzioni non graditi. «Sapevamo che se stava arrivando non ...