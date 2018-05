Morata-Juventus | si inserisce l' Inter Ma l' Atletico Madrid cerca il sorpasso

Morata alla Juventus/ Incontro con Paratici : lo spagnolo può tornare dal Chelsea? : Alvaro Morata può tornare alla Juventus? Le ultime notizie sull'operazione di calciomercato che coinvolge l'attaccante spagnolo, che ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Chelsea(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:55:00 GMT)

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta : “è fatta per Emre Can - le ultime su Milinkovic - Morata e Pogba” : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione con l’intenzione di essere grande protagonista e tentare l’assalto al Triplete, il pensiero della dirigenza è rivolto al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Ecco le importanti dichiarazioni di Marotta allo Sporting Club di Torino: “Emre Can si definisce in 10 giorni. Douglas Costa lo riscatteremo e rimarrà. Perin? Vogliamo un grande ...

Calciomercato Juventus - Paratici incontra Morata : duello con il Milan : Calciomercato Juventus – La stagione per la Juventus è andata in archivio, adesso si prepara per il futuro con l’obiettivo di tentare l’assalto alla Champions League, il pensiero adesso è già rivolto alla prossima stagione con l’intenzione di rinforzare la rosa, in particolar modo in attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore è andato in scena un incontro casuale tra Alvaro Morata e ...

Juventus - incontro Paratici-Morata a Milano : ROMA - Una foto su twitter e il web juventino che impazzisce. Pomeriggio caldissimo di calciomercato che si muove sull'asse Roma-Milano: nella Capitale la trattativa tra De Laurentiis e Ancelotti - ...

Juventus - Morata-Paratici e la foto che fa impazzire il web : TORINO - La foto di Paratici insieme a Morata a Milano ha intasato gli smartphone dei tifosi della Juventus. C'è stato davvero l'incontro a Milano con il direttore sportivo della Juventus ? L'...

Juventus - rivoluzione in attacco : via Mandzukic e Higuain - dentro Morata e... - : ... eventualmente, rimpiazzare due calciatori di spessore come l'argentino ed il croato, ma la Vecchia Signora ha già un progetto: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre allo spagnolo ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Morata : si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Milan – Milan è reduce dal netto successo in campionato contro la Fiorentina, il club rossonero ha concluso la stagione con la qualificazione in Europa League, un risultato deludente se si considerano le premesse di inizio stagione. Adesso si pensa al mercato, la dirigenza rossonera ha già annunciato l’arrivo di un grande attaccante, circola il nome di Ciro Immobile ma nelle ultime ore va registrato un importante ...

Calciomercato Juventus/ Il post-Buffon - il sogno Milinkovic e il ritorno di Morata : i bianconeri del futuro : Archiviato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus si tuffa nel Calciomercato estivo: possibile una mini-rivoluzione, studiamo allora le varie le possibilità della società bianconera(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:41:00 GMT)

Juventus - Marotta “annuncia” Emre Can e su Morata… : Morata ad Emre Can sono tra i nomi che stanno facendo sognare i tifosi della Juventus in vista del calciomercato estivo: oggi ha parlato Marotta L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato delle prossime mosse di mercato della squadra torinese. Da Morata ad Emre Can, il dirigente bianconero ha fatto il punto su alcune trattative caldissime, parlando ai microfoni di Premium Sport: “Morata? I cavalli che sono scappati ...

Calciomercato Juventus - ecco l’offerta per strappare Morata al Chelsea : Calciomercato Juventus – Doppietta per la Juventus che si è aggiudicata campionato e Coppa Italia, adesso il pensiero della dirigenza bianconera è già rivolto alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare una rosa già fortissima. Previsti diversi cambiamenti in attacco, il primo potrebbe riguardare l’attaccante Mandzukic, ormai indirizzato all’addio, per questo motivo la Juventus si sta muovendo con ...

Calciomercato Juventus - Morata e Martial sono obiettivi slegati da Higuain : 1 di 2 Successiva Non è pensando all'ipotesi di una cessione di Higuain che la Juventus ha messo nel mirino Alvaro Morata e Anthony Martial . Semmai lo ha fatto per iniziare a programmare la futura ...

Juventus all'attacco : sì al prestito di Morata - con la formula Cuadrado : TORINO - Si accende il mercato della Juventus. Il Chelsea ha aperto al prestito-ritorno di Alvaro Morata . Sposato con Alice Campello e in attesa di diventare papà, l'attaccante spagnolo vuole tornare ...

Juventus - Morata ad un passo. Ipotesi Conte non è da escludere… : Juventus, Morata- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta a riportare a Torino, Alvaro Morata. L’attaccante avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. La Juventus starebbe pensando ad un prestito biennale da 15 milioni di euro, più riscatto fissato a 45 milioni. Un affare totale da 60 milioni di euro. […] L'articolo Juventus, Morata ad un passo. Ipotesi Conte non ...

Juventus - Morata un po' più vicino : TORINO - Potrebbe esserci un ostacolo in meno sulla strada del ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Più in generale, sulle strade del mercato potrebbe non esserci più la macchina che nella scorsa ...