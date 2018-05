Montante trasferito dai domiciliari al carcere : avrebbe cercato di inquinare le prove : Si aprono le porte del carcere per l'ex presidente di Confindustria Sicilia, arrestato lo scorso 14 maggio con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e finito ai domiciliari. Il gip di Caltanissetta ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.Continua a leggere

Antonello Montante trasferito in carcere/ Ex leader Sicindustria : "ai domiciliari inquinava le prove" : Antonello Montante trasferito in carcere a Caltanissetta: 'ai domiciliari tentava di inquinare le prove', accuse contro l'ex presidente Sicindustria.

