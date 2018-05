Montante | ex-Sicindustria | dai domiciliari al carcere | tentava di inquinare le prove

Corruzione : inchiesta Montante - Catanzaro si autosospende da presidenza Sicindustria : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro si autosospende dalla carica ricoperta all’interno dell’associazione. "A seguito dell’avviso di garanzia ricevuto e in attesa di un chiarimento che riguarda la mia persona – afferma – ho, con decorrenza dalla data odiern

L'inchiesta su Montante si allarga : indagati anche l'ex Governatore Crocetta e l'attuale presidente di Sicindustria : l'ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, due ex assessori dei suoi governi, Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, sono tre degli otto nuovi indagati delL'inchiesta su Antonello Montante, arrestato con l'accusa di avere creato una rete di 'talpe' tra investigatori e 007: sotto indagine anche il successore dello stesso Montante al vertice di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro. L'accusa e' di associazione per delinquere ...

antonello Montante mafia sicindustria : Mazzette, favori, 'talpe', informazioni sensibili rubate, 007 e investigatori infedeli, rapporti pericolosi con i boss, ricatti e dossieraggi per sostenere un vasto sistema di potere e il grande inganno antimafia. Ingredienti venefici di questa sorta di spy story, fatta di tradimenti e affari, che ha come protagonista un 'eroe' decaduto della legalità, antonello montante, l'ex presidente di sicindustria, indagato ...

Chi è Antonello Montante - ex presidente di Sicindustria : Chi è Antonello Montante, ex presidente di Sicindustria Per anni l'imprenditore di Caltanissetta si è presentato come paladino dell'antiracket: fu lui a proporre il rating antimafia per le imprese. È ora accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione Parole chiave: ...

