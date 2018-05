Montagnola | voragine in via Ambrosini | chiuso lo svincolo per piazzale del Caravaggio

meteoweb.eu

: RT @rep_roma: Roma, maxi voragine alla Montagnola: traffico in tilt [news aggiornata alle 16:06] - RoscioliTerry : RT @rep_roma: Roma, maxi voragine alla Montagnola: traffico in tilt [news aggiornata alle 16:06] - WhereAppVJT : #Roma - Voragine alla Montagnola, difficoltà di circolazione in via Ambrosini e via dell'Accademia degli Agiati. Ri… - RobertoRenga : RT @flsav: Roma, maxi voragine alla Montagnola: traffico in tilt -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Unasi è aperta alle 14 circa alla, in viaall’altezza del civico 202. Un’area di 8 metri per 30 intorno allaè stata transennata dai vigili del fuoco. La strada è rimasta aperta, ma poiché lasi trova nei pressi di uno spartitraffico i vigili urbani del Gruppo Tintoretto hannoloperdel. Sul posto anche anche personale Acea per verificare la provenienza dell’acqua nell’area della buca. L'articoloin vialoperdelMeteo Web.