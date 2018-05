Mondiali | Will Smith canta alla chiusura

Mondiali Russia 2018 - Will Smith e Nicky Jam canteranno la canzone ufficiale : Russia 2018... ci siamo! Da mesi ormai ci sono qualificate e gironi e, pian piano, stanno arrivando tutte le convocazioni ufficiali. Ci sono squadre e calciatori, come ogni Mondiale che si rispetti ...

Will Smith canterà la canzone ufficiale dei Mondiali 2018 : Canzoni come La copa de la vida di Ricky Martin o Waka Waka di Shakira sono rimaste nella storia come fenomenali successi musicali estivi. Ma forse non sempre si ricorda che erano brani nati come inni ufficiali dei Mondiali di calcio (rispettivamente di quelli di Francia 1998 e di Sudafrica 2010). Ora che si avvicinano anche i Mondiali 2018 che si terranno in Russia, la cui partenza è prevista per il prossimo 14 giugno, è il tempo di scegliere ...

Snooker - Mondiali 2018 : quanti soldi ha guadagnato Mark Williams? Montepremi da urlo per il Campione : Mark Williams ha vinto il Mondiale 2018 di Snooker dopo aver sconfitto John Higgins in una tiratissima Finale al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra). Il gallese ha così potuto festeggiare il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli del 2000 e 2003 e soprattutto può fregarsi le mani per aver conquistato una cospicua somma in denaro. quanti soldi ha guadagnato Mark Williams vincendo il Mondiale di Snooker? La risposta è molto ...

Snooker - Mondiali 2018 : Mark Williams Campione - Higgins si arrende 18-16. Che tris al Crucible : Mark Williams è il Campione del Mondo 2018 di Snooker. Nella Finale giocata come da tradizione al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) il gallese ha sconfitto John Higgins per 18-16 al termine di una partita combattuta e avvincente che si è davvero accesa nelle battute conclusive di una quarta sessione indimenticabile. Il 43enne ha così conquistato il suo terzo titolo iridato dopo quelli del 2000 e 2003. Un ritorno al successo dopo ...

Snooker - Finale Mondiali 2018 : Mark Williams avanti 10-7 su John Higgins - micidiale serie nel finale. Domani si assegna il titolo : Mark Williams conduce per 10-7 la Finale del Mondiale 2018 di Snooker. Il gallese ha preso un vantaggio importante nei confronti dello scozzese John Higgins al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) e si presenta nel miglior modo possibile alla seconda e decisiva giornata di gara: lunedì 7 maggio, festa dei lavoratori in territorio anglosassone, conosceremo chi sarà il Campione del Mondo. Si deve arrivare a 18 per alzare al cielo il ...

LIVE Snooker - Finale Mondiali 2018 in DIRETTA : Higgins-Williams 5-7 - inizia la seconda sessione di gioco : OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale della Finale dei Mondiali di Snooker 2018, accompagnandovi per tutte e quattro le sessioni previste tra oggi e domani. Si comincia oggi, aggiornamenti a ...

LIVE Snooker - Finale Mondiali 2018 in DIRETTA : Higgins-Williams. Risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dei Mondiali 2018 di Snooker, atto conclusivo al Crucible Theatre di Sheffield, in Gran Bretagna. Saranno John Higgins e Mark Williams ad affrontarsi, in un match tra giocatori esperti che insieme sommano già la bellezza di sei titoli al Mondiale, che domani sera diventeranno addirittura sette. Il favorito sarà Higgins, reduce dalla sconfitta dello scorso anno in Finale contro Mark Selby. Per ...

Snooker - Mondiali 2018 : Higgins e Williams volano in finale - piegati Wilson ed Hawkins : Al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) domenica 6 e lunedì 7 maggio andrà in scena la finale dei Mondiali 2018 di Snooker. La sfida sarà tra lo scozzese John Higgins (n.5 del ranking) e il gallese Mark Williams (n.7 del ranking). Higgins si è assicurato l’accesso alla finale piegando 17-13 l’inglese Kyren Wilson. Per il quattro volte iridato si tratta del settimo atto conclusivo a questi livelli dopo che l’anno scorso ...

Snooker - Finale Mondiali 2018 : John Higgins-Mark Williams. Programma - orari e come vederla in tv : Al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) domenica 6 e lunedì 7 maggio andrà in scena la Finale dei Mondiali 2018 di Snooker. La sfida sarà tra lo scozzese John Higgins (n.5 del ranking) e il gallese Mark Williams (n.7 del ranking). Higgins si è assicurato l’accesso alla Finale piegando 17-13 l’inglese Kyren Wilson. Per il quattro volte iridato si tratta del settimo atto conclusivo a questi livelli dopo che l’anno scorso ...

Snooker - Mondiali 2018 : Wilson-Higgins e Hawkins-Williams le due semifinali. Che sfide al Crucible : Al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) si sono definite le due semifinali del Mondiale 2018 di Snooker: l’inglese Kyren Wilson se la dovrà vedere con lo scozzese John Higgins, l’inglese Barry Hawkins sfiderà il gallese Mark Williams. Hawkins giocherà la sua quarta semifinale dopo aver perso quelle del 2014, 2015, 2017. Il 39enne del Kent ha letteralmente demolito il cinese Ding Junhui, numero 3 del ranking, con un perentorio ...