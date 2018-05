Mondiali | guai per l’Argentina | ko il portiere Romero

Mondiali Russia 2018 - guai per l’Argentina : Romero dà forfait! : Mondiali Russia 2018, Romero salterà la competizione ed ora l’Argentina dovrà ‘eleggere’ il proprio portiere titolare: sarà Caballero? Il portiere argentino Sergio Romero è stato escluso oggi dalla Coppa del Mondo in Russia a causa di un infortunio al ginocchio, secondo quanto comunicato dalla Federcalcio argentina (Afa). Il 31enne portiere “ha subito un blocco articolare al ginocchio destro che lo lascerà fuori dalla ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati dell’Argentina : Icardi escluso - ci sono Higuaín e Dybala : Jorge Sampoli ha deciso: Mauro Icardi non giocherà il Mondiale. Il ct dell’Argentina ha reso noto la lista dei 23 giocatori che poterà ai Mondiali di calcio di Russia 2018 e tra questi il grande escluso è indubbiamente l’attaccante nerazzurro. Non è bastato quindi il titolo di capocannoniere della Serie A ad Icardi per convincere Sampoli. Esclusioni importanti anche quelle del giallorosso Diego Perotti e del futuro interista Lautaro ...

I 23 dell'Argentina per i Mondiali - ci sono Higuain e Dybala : Roma, 21 mag. , askanews, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain figurano nell'elenco dei 23 convocati dal ct della nazionale argentina Jorge Sampaoli per i Mondiali di Russia 2018. Non è stato convocato ...

Argentina - Sampaoli ha scelto : Icardi a casa - Dybala e Higuain ai Mondiali : BUENOS AIRES - Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sì, Mauro Icardi no. Il commissario tecnico dell'Argentina, Jorge Sampaoli, ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia ...

Argentina con Dybala e Higuain - Icardi niente Mondiali : Ci sono gli juventini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala ma non Mauro Icardi nella lista dei 23 convocati dal ct dell'Argentina Jorge Sampaoli per i Mondiali in Russia. Tra i convocati anche gli 'italiani'...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Argentina : c’è Mauro Icardi - presenti anche Dybala ed Higuain : Si avviano alla conclusione i vari campionati nazionali nel Vecchio Continente: si inizia a pensare all’appuntamento più importante dell’anno, il Mondiale di Russia 2018. Le varie selezioni stanno iniziando a comunicare le liste dei pre-convocati in vista della sfida iridata: oggi è toccata ad una delle squadre più attese, l’Argentina. Jorge Sampaoli ha annunciato la lista dei 35, che andrà ridotta ovviamente poi a 23: presenti ...

Mondiali - Dybala e Higuain ci saranno : Pare infatti che sia Higuain che Dybala saranno presenti nella lista dei 35 preconvocati per la Coppa del Mondo che sarà presentata fra meno di due settimane. E a dare questa rassicurazione sarebbe ...

Dybala e Icardi - Mondiali a rischio : il c.t. argentino preferisce Higuain : Come noi italiani, anche Paulo Dybala e Mauro Icardi rischiano di vedere il prossimo Mondiale di Russia dalla televisione. Lo fa capire il c.t. argentino Jorge Sampaoli che, nella conferenza stampa ...