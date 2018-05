Monaco | di nuovo Red Bull | con Vettel terzo nelle FP2

Il Bayern Monaco ufficializza Kovac - sarà il nuovo tecnico : FRANCOFORTE , GERMANIA, - Un comportamento ' poco professionale e irrispettoso '. Fredi Bobic , direttore sportivo dell' Eintracht Francoforte , non le manda a dire. Oggi il Bayern Monaco ha ...

Bayern Monaco - Niko Kovac è il nuovo allenatore : ufficiale l'arrivo in panchina dal prossimo 1 luglio : Tanti i nomi accostati alla panchina del Bayern Monaco , ma alla fine la scelta è ricaduta su Niko Kovac . Sarà il croato, infatti, il prossimo allenatore del club bavarese. Ad annunciare l'arrivo di ...

Stampa tedesca - Kovac sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco : Il croato Niko Kovac sarà il tecnico del Bayern Monaco la prossima stagione. E’ quanto sostiene la Stampa tedesca secondo cui l’allenatore 46enne, oggi in forze all’Eintracht Francoforte, secondo la dirigenza del club bavarese è il nome giusto per sostituire il 72enne Jupp Heynckes subentrato in corsa lo scorso ottobre al posto di Carlo Ancelotti. A quanto riporta il magazine sportivo ‘Kicker’ Kovac avrebbe già ...