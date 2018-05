Molestie sessuali | anche il premio Oscar Morgan Freeman accusato da otto donne

Morgan Freeman accusato di Molestie sessuali/ Cnn : "8 donne denunciano palpeggiamenti e gesti inappropriati" : Morgan Freeman accusato di molestie sessuali, la star di Hollywood denunciata alla Cnn da 8 donne per palpeggiamenti, commenti non graditi e atteggiamenti inappropriati(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:39:00 GMT)

Morgan Freeman accusato di Molestie sessuali da 8 donne : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. Otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di molestie sessuali. Lo riporta la Cnn che riporta i racconti delle presunte vittime e dei "comportamenti inopportuni" tenuti in più occasioni da Freeman.

Mario Batali - lo chef tv accusato di Molestie sessuali : Il famoso celebrity chef statunitense Mario Batali sarebbe finito al centro delle indagini della polizia di New York per un caso di molestia sessuale. A darne notizia è stato il programma americano 60 Minutes, andato in onda sulla CBS domenica 20 maggio. Il cuoco ha negato decisamente il suo coinvolgimento e ha respinto con forza le accuse tramite la stessa trasmissione, che l’ha contattato per chiedergli una dichiarazione in ...

Lo chef statunitense Mario Batali è indagato per Molestie sessuali : Il famoso chef statunitense Mario Batali è indagato dalla polizia di New York per molestie sessuali, dopo che negli ultimi mesi è stato accusato da 11 donne. La storia è iniziata a dicembre, quando il sito di cucina Eater pubblicò The post Lo chef statunitense Mario Batali è indagato per molestie sessuali appeared first on Il Post.

Roma - Molestie sessuali su tre bambine : cingalese arrestato dai carabinieri : bambine molestate in più occasioni da un cingalese: i carabinieri della stazione di Cesano hanno arrestato un cittadino di nazionalità cingalese, accusato di atti sessuali con minorenni, dando ...

Dave Matthews Band - il violinista Boyd Tinsley accusato di Molestie sessuali : Negli anni ho suonato in più gruppi, cerando di farmi strada nel mondo della musica. Allora ha iniziato a dire che voleva mettere su una Band basata su di me". Ma James Frost-Winn lasciò il gruppo ...

Gb : Molestie sessuali - studenti Cambridge invocano svolta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Molestie sessuali - Roman Polanski denuncia l'Academy dopo l'espulsione - : Il regista premio Oscar ha accusato l'organizzazione cinematografica di violare i suoi stessi standard di condotta. Precedentemente l'84enne aveva definito il movimento MeToo come un'isteria di massa

Molestie sessuali - il procuratore di New York Schneiderman si dimette : accusò Weinstein : Eric Schneiderman aderì al movimento femministra #MeToo e fece causa alla società del produttore cinematografico, da cui è partito tutto lo scandalo sulle Molestie negli USA. Ma ora è a lui che vengono contestate le stesse accuse di abusi. Lui nega: "Sono stati giochi di ruolo consenzienti"Continua a leggere