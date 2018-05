Milano : rapina anziana - arrestato : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Attendeva con fare sospetto la discesa dei passeggeri del tram 91 alla fermata nei pressi di viale Stelvio. Quando si è mosso seguendo una donna di 72 anni, gli agenti di Polizia lo hanno pedinato. Improvvisamente, con una mossa violenta e improvvisa, N.K., 27 anni, di origine marocchina, ha strappato la collana dal collo della signora per poi scappare, ma è stato subito fermato ed arrestato. L’uomo con ...

Milano - bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali : Milano, bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali I genitori quando andava alle elementari lo avevano iscritto a un corso di muay tahi perché imparasse a difendersi dai compagni violenti Continua a leggere L'articolo Milano, bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali proviene da NewsGo.

Milano - bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali : Anni prima, probabilmente, non avrebbe reagito e si sarebbe chiuso in un triste mutismo. Oggi un 17enne vittima dei bulli da piccolo non fa più così. Oggi si difende: lo ha fatto nel parco della ...

Milano - 17enne ex vittima dei bulli mette ko due rapinatori con colpi di arti marziali : vittima di bullismo quando aveva 10 anni i genitori avevano deciso di iscriverlo a una scuola di arti marziali Muay Thai, la boxe thailandese in cui si è...

Milano - tassista e sposato violenta e rapina una prostituta : arrestato : L'accusa è di aver violentato e rapinato una prostituta, nella zona di San Siro. Un tassista che lavora a Milano e vive nel Pavese è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 45enne, è stato ...

Milano : tassista violenta e rapina prostituta - arrestato dai carabinieri : Le indagini proseguivano da fine aprile: l'auto dell'uomo, che vive nel Pavese, è stata riconosciuta da altre squillo in zona San Siro

Milano : in 15 minuti rapinano 3 farmacie - arrestata coppia : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Nel giro di 15 minuti hanno rapinato tre farmacie con lo stesso modus operandi: minacciando gli addetti con una pistola giocattolo, si sono fatti consegnare il denaro contenuto in cassa per poi fuggire a bordo di uno scooter. Si tratta di un 38enne milanese, già sottopo

Milano : tentata rapina a una banca - arrestato n flagranza di reato : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Gli uomini della Squadra mobile di Milano hanno arrestato in flagranza di reato un pluripregiudicato per tentata rapina ai danni di una filiale della Bnl in via Cimarosa, a Milano. Si tratta di A.V., 69 anni, proveniente da Eboli (Salerno) e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo è entrato in banca brandendo un coltello e intimando ai cassieri di consegnargli il ...

Milano : accoltellano e rapinano due persone - cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in concorso. Per uno l’accusa è anche di tentato omicidio. Tranne uno, sono tutti senza fissa dimora e con precedenti, alcuni anche specifici ...

Rapina in Bps a Milano - prese cassette da caveau : Quattro uomini hanno portato via il contenuto di alcune cassette di sicurezza dopo aver fatto irruzione nel caveau dell'agenzia della Banca Popolare di Sondrio, a Milano in via Lessona. Questo ...