Milano | la tavolata con i piatti tradizionali di tutto il mondo | ‘Attraverso il cibo si

(Di giovedì 24 maggio 2018) “Chi vive acol proprio piatto dell’infanzia racconta dei viaggi”. Viaggi fatti in prima persona per arrivare in questa città o compiuti in passato dai genitori o dai nonni che scelseroper vivere. C’è chi mangia la pizza pugliese, chi il baccalà alla vicentina. Dal Gambia qualcuno porta il platano con gli arachidi, dalla Corea la frittata con i gamberi secchi. E accanto alla crema di foglie di manioca, tipica dell’Angola, ci sono anche il risotto allo zafferano e la cotoletta, magari da affiancare all’insalata di patate tedesca o alle polpette di fagioli neri brasiliane. È il menù internazionale di Ricetta, lamultietnica curata dall’associazione Kamba che il 23 giugno prossimo si snoderà tra piazza del Cannone, i viali di Parco Sempione e le vie limitrofe. Una festa, a costo zero per il Comune, che chiuderà i 35 giorni di iniziative nell’ambito di Insieme ...