ilfattoquotidiano

: Milano, insultano e picchiano i clienti di un ristorante vegano: arrestati 4 studenti - fattoquotidiano : Milano, insultano e picchiano i clienti di un ristorante vegano: arrestati 4 studenti - germanodefrance : Milano: pista ciclabile invasa dai rom che insultano e minacciano i ciclisti: “da qui non si passa, ora è terra nos… - germanodefrance : Milano: pista ciclabile invasa dai rom che insultano e minacciano i ciclisti: “da qui non si passa, ora è terra nos… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) “Vegani di m…”, “fate schifo”, “che c… state mangiando?”, hanno urlato a due fratelli che stavano cenando seduti ai tavolini esterni di undi viale Monte Nero, a. Offese gratuite e prolungate che hanno portato uno dei diretti interessati, 32 anni, a raggiungere il gruppo, formato da cinque ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Appena girato angolo, l’uomo è stato aggredito con calci e pugni e poi inseguito mentre tornava alper chiedere aiuto e chiamare i carabinieri. I responsabili di questa aggressione, avvenuta intorno alle 22 di mercoledì, sono cinquedi buona famiglia che vivono in centro, uno con precedenti per danneggiamento e imbrattamento e un altro per droga e tentata estorsione. Uno di loro è riuscito a fuggire, mentre gli altri sono statiper lesioni e rapina aggravata. Dopo ...