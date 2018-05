Milano : due arresti per spaccio in corso Buenos Aires : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – La Polizia ha arrestato un cittadino del Gambia, K.N, di 22 anni, ed un cittadino del Senegal, A.C, 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, per spaccio e detenzione di cocaina. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in corso Buenos Aires, dove gli uomini della Mobile hanni notato un cittadino straniero poi identificato in A.C., giungere in taxi e ...

Il futuro della plastica - due giorni di discussione a Milano : Milano - Il futuro della plastica, lo stato di salute del settore della trasformazione e le sfide che deve affrontare sono al centro del convegno 'A circular future with plastics', in programma a ...

Milano - 17enne ex vittima dei bulli mette ko due rapinatori con colpi di arti marziali : vittima di bullismo quando aveva 10 anni i genitori avevano deciso di iscriverlo a una scuola di arti marziali Muay Thai, la boxe thailandese in cui si è...

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in una scuola su due : ... sono i dati che emergono dalla nuova mappatura presentata da Cittadini per l'aria Onlus, risultato del progetto di scienza partecipata 'NO2, No grazie. Stop ai diesel in città', cui hanno aderito ...

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in una scuola su due : I dati della mappatura di Cittadini per l'Aria Onlus quest'anno si sono concentrati soprattutto sui luoghi frequentati da bambini e ragazzi: la quota sale al...

Notte di sangue a Milano - i due drammatici minuti della fuga del bengalese ucciso : Il giovane, testimone della rapina a una ragazza inglese, la Notte del 26 aprile cercò di scappare ma venne accoltellato dai due ladri-killer: le immagini...

Milano - il Comune registra il figlio di due mamme. Sala : “Avanti coi diritti”. Morelli (Lega) : “Un’assurdità” : “Milano è sempre stata alla testa del percorso sui diritti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della registrazione all’anagrafe di un bambino con due mamme. “Abbiamo voluto esaminare bene le questioni, perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all’estero sui quali ci possono essere più dubbi. Milano va avanti anche ...

Il Comune di Milano apre le porte ai bambini con due mamme Video : Corinna Marrone Lisignoli, publisher director di un sito web, ha fatto recapitare in questi giorni una lettera indirizzata alla rubrica del Fatto Quotidiano gestita da Selvaggia Lucarelli. Il figlio di due madri Nella lettera, la donna racconta di come sta portando avanti la sua battaglia con il Comune di Milano e con varie associazioni al fine di vedersi riconosciuta la patria potesta' – quindi vedersi registrare all'Anagrafe comunale come ...

Corinna Marrone Lisignoli, publisher director di un sito web, ha fatto recapitare in questi giorni una lettera indirizzata alla rubrica del Fatto Quotidiano gestita da Selvaggia Lucarelli. Il figlio di due madri Nella lettera, la donna racconta di come sta portando avanti la sua battaglia con il Comune di Milano e con varie associazioni al fine di vedersi riconosciuta la patria potestà – quindi vedersi registrare all'Anagrafe comunale come mamma ...

Milano - fattorino Just Eat sotto un tram : gamba amputata/ Incastrato tra due mezzi : il web insorge : Milano, scontro tra moto e tram: fattorino perde una gamba. Il 28enne, dipendente Just Eat, vittima di un grave incidente: ecco il comunicato della Atm(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 00:28:00 GMT)

DIRETTA/ Olimpia Milano Cantù - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due! - playoff basket - gara-2 - : DIRETTA Olimpia Milano Cantù, info streaming video e tv: al Mediolanum Forum si gioca gara-2 del 1turno playoff di basket Serie A1, EA7 avanti 1-0.

Milano - aggressione shock sul bus : feriti due dipendenti Atm : Milano, aggressione shock sul bus: feriti due dipendenti Atm Due graduati dell’azienda di trasporto meneghina erano intervenuti alle 3.30 in piazzale Cadorna per portare soccorso ai passeggeri, allertati dall’autista che denunciava atti vandalici Continua a leggere L'articolo Milano, aggressione shock sul bus: feriti due dipendenti Atm proviene da NewsGo.

