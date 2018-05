Milano | dopo 30 anni in fabbrica operaio licenziato da una macchina La lettera

UOMO IN COMA DOPO OMBRELLATE/ Milano - presa baby gang : il capo 18enne e tre minorenni : Milano, presa baby gang di 15enni: botte, rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei. Sono stati fermati lunedì pomeriggio DOPO che i carabinieri gli hanno teso una trappola(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:59:00 GMT)

BORSA Milano in cauto rialzo dopo cali - restano incertezze su... : Le incertezze sul nuovo esecutivo tuttavia persistono econtinuano a concentrarsi sulla nomina al ministero chiavedell'Economia ma il mercato sembra in parte confortato dal ruolodi garanzia che sarà ...

Milano - rider chiedono diritti dopo l’infortunio di Francesco : “Lui ha perso una gamba. Non aspetteremo il morto” : “Abolizione del cottimo, del rating e del ranking, con la copertura assicurativa per tutte e tutti”. Queste sono solo alcune delle richieste che i rider milanesi hanno portato mercoledì sera al presidio pubblico davanti a Palazzo Marino per chiedere l’apertura di un tavolo con le aziende delle piattaforme digitali al Comune di Milano. “Quello che è successo a Francesco si poteva evitare”, commenta qualcuno a proposito dell’incidente ...

Licenziata dopo il cancro : Don Orione di Milano annulla il provvedimento : “Pina torna al lavoro”: il Sindacato generale di base annuncia il lieto fine per la vicenda di Giuseppina Bruzzano, l’operatrice socio-sanitaria del Piccolo Cottolengo Don Orione per la quale Sgb aveva denunciato un licenziamento sopravvenuto dopo un tumore. provvedimento ora annullato: “Sgb – informa la sigla – depositerà domani in Direzione territoriale del lavoro la conciliazione, siglata giovedì scorso, ...

Milano - stuprata dopo la droga messa nel drink : la vittima in aula racconta la notte da incubo : Davanti ai giudici ha ripercorso le tappe della notte da incubo durante la quale venne stuprata dopo aver bevuto un drink corretta con droga. 'Quella notte ero molto confusa, ho provato una sensazione ...

Governo : Spread sfonda quota 180 dopo Fitch. Milano in rosso nel giorno delle cedole e del premier : Lo Spread tra Btp e Bund vola a 178 punti base, a un soffio da quota 180, segnando i massimi dall'estate 2017. A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, che parla di un aumento del rischio-...

Rider in sciopero il 25 maggio dopo incidente a Milano. Fit Cgil : “Apriamo contrattazione” : Uno sciopero indetto il 25 maggio per tutti i Rider finalizzato a chiedere “l’immediata convocazione di un tavolo di confronto al fine di concordare le forme migliori di contrattualizzazione dei lavoratori interessati, la modalità di organizzazione del lavoro, le corrette retribuzioni, le giuste tutele per l’incolumità di chi quotidianamente opera sulle strade delle città, la corretta formazione per la sicurezza, un adeguato investimento ...

Milano - morto dopo un trapianto al San Camillo : serve una nuova perizia sul cuore : Milano L'esame degli esperti disposto dalla procura di Milano non è stato sufficiente. serve una perizia con la formula dell'incidente probatorio sul cuore prelevato al San Raffaele a un ...

Morì dopo trapianto : il pm di Milano chiede una nuova perizia sull'organo : Il caso di un 60enne cardiopatico morto a Roma dopo aver ricevuto un cuore donato da un 48enne milanese

Milano - evaso detenuto a rischio radicalizzazione/ Fuga da Opera dopo aver ingoiato una lametta : Milano, evaso detenuto a rischio radicalizzazione dal carcere di Opera. Ultime notizie, caccia all'uomo fuggito. Il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:28:00 GMT)

Milano - William ucciso a coltellate dopo notte di alcol e droga : quella frase di troppo alla fidanzata del killer : Una notte di cocaina, alcol e sangue, alla periferia nord-est di Milano, si è conclusa malissimo: Matteo Villa , 28 anni, ha ucciso a coltellate il 22enne William Lorini , che si difendeva con una ...

Milano - lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca : ucciso un giovane di 21 anni : Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni Continua a leggere L'articolo Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni proviene da NewsGo.

Milano - 21enne ucciso in strada dopo avances alla compagna dell'amico/ Socio lo accoltella : arrestato : Milano, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni. arrestato l’assassino, Matteo Villa, di anni 28, per aver accoltellato il suo Socio in affari(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:22:00 GMT)

Milano - UCCIDE A COLTELLATE L'AMICO DOPO LITE IN STRADA/ La fidanzata di Matteo Villa non era presente : MILANO, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni. Arrestato l’assassino, Matteo Villa, di anni 28, per aver accoltellato il suo socio in affari(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:09:00 GMT)