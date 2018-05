Milano Arch Week nella seconda edizione “Urbania | uno sguardo sul futuro delle città”

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora processo Milano : Virginia Raggi vs “Chi” - “marchiata come donna infedele” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Virginia Raggi testimonia a Milano nel processo contro "Chi" per articolo su flirt con Frongia, "fake news, marchiata come donna infedele" (18 maggio 2018)(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT)

Milano - le azioni di massa degli anarchici : minacce e trappole agli ispettori Mm : Hanno lavorato coi martelli da muratore. Non c'è , sempre, bisogno di buttar giù una porta per occupare una casa. In un giorno di febbraio scorso, per prendersi l'alloggio 2, scala A, nel palazzo di ...

Monte dei Paschi di Siena - pm di Milano chiedono l’archiviazione di Profumo e Viola per falso in bilancio : La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per gli ex vertici di Mps, Alessandro Profumo, ora numero uno di Leonardo, e Fabrizio Viola , indagati per falso in bilancio in un filone sulla gestione della banca, quello relativo ai crediti deteriorati. Ora la decisione spetterà ad un gip. Profumo e Viola nei giorni scorsi sono stati rinviati a giudizio nella tranche sui derivati, dopo che i pm avevano chiesto il proscioglimento. Gli ...

Milano Arch Week 2018 : il futuro delle città : Non mancherà un focus su Architettura, scienza e Architettura curato da Paolo Rosselli . All'interno del padiglione e-flux Teatrino , progettato da Matteo Ghidoni - Salottobuono per e-flux ...

Milano - il primo dapso urbano colpisce un parcheggiatore abusivo : Milano, 12 maggio 2018 - Il primo daspo urbano a Milano è stato notificato a un italiano di 69 anni che da tempo faceva il parcheggiatore abusivo davanti alla stazione di Porta Garibaldi . Gli agenti ...

Giornata nazionale dei sentieri : 80 eventi tra parchi e aree protette. Ma anche a Roma e Milano si cammina : camminare per ritrovare il proprio passo. camminare per immergersi nella natura e nel potere rigenerante del verde. camminare per ritrovarsi, ma soprattutto per concedersi il piacere della scoperta, che si tratti di un fiore, di un ruscello o di un volto nuovo. Tanti, tantissimi i motivi per farlo, ma domenica 13 maggio ce n’è uno in più. Il Cai e Federparchi propongono la 18esima Giornata nazionale dei sentieri e la sesta Giornata “In cammino ...

Milano - centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto - cinque denunciati : Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Continua a leggere

