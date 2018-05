Milan | Marco Fassone a caccia di nuovi finanziatori | spunta Hps

Milano. Marco De Lorenzo morto in un incidente a Costa Rei : Sinistro stradale a Costa Rei (Cagliari). Nell’incidente è morto il motociclista Marco De Lorenzo, nato a Barcellona, ma residente a Milano.

Mose - Marco Milanese si salva in Cassazione : “Il reato di traffico di influenze è prescritto” : È scattata la prescrizione per Marco Milanese, l’ex consigliere del ministro dell’Economia Giulio Tremonti, condannato in appello a giugno 2017 a 2 anni e 6 mesi di reclusione. La Cassazione ha dichiarato l’estinzione del reato di traffico di influenze per la costruzione del Mose a Venezia. La Corte d’Appello di Milano aveva condannato l’ex braccio destro di Tremonti perché, ad avviso dei giudici, aveva ricevuto 500mila ...

Milan - l'ad Marco Fassone ai tifosi rossoneri : 'In estate due o tre acquisti importanti' : Marco Fassone , amministratore delegato del Milan , parla alla Gazzetta dello Sport a un anno dal closing che ha portato Yonghong Li alla guida della società rossonera. Lo fa dicendo che 'A livello gestionale pensavo avrei avuto qualche difficoltà in più, visto che era un primo ...

Dj Fabo - processo a Marco Cappato : ecco cosa è successo/ Video - scontro fra Governo e Corte Assise di Milano : Dj Fabo, tutte le tappe della vicenda: dall'incidente alla morte fino al processo per Marco Cappato. La fidanzata Valeria Imbrogno e il "nodo" dell'aiuto al suicidio ad Un Giorno in Pretura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Calcio amarcord : Marchisio punisce il Diavolo - rivivi Juventus-Milan 2-0 del 2011 : La squadra di Conte conquista contro il Milan un successo che vale il primato in classifica. Il goleador è il centrocampista bianconero

ANDREA PIRLO DA CATTELAN/ Quanti amarcord alla vigilia di Juventus Milan : "Che gruppo quel Milan!" (EPCC) : ANDREA PIRLO, ex centrocampista della Juventus e del Milan, si racconta da Alessandro CATTELAN. I retroscena sul suo mancato passaggio al Barcellona durante l’epoca rossonera.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Milano Meet the Media Guru : Francesco Paulo Marconi. L'intelligenza artificiale entra in redazione : L'incontro con Francesco Paulo Marconi è lunedì 9 aprile alle ore 19.30 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci , via San Vittore 21 Milano, . Ingresso libero. ...

Milano mantiene vivo il ricordo di Marco Biagi : Sono stati conferiti nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino dall’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio Cristina

Un atomo di verità : Aldo Moro e la fine della politica. Intervista a Marco DaMilano : ... ma valide anche per l'oggi… C'è una frase in un articolo giovanile di Moro che voglio citare: «il nostro posto è all'opposizione, il nostro compito è al di là della politica. Noi non abbiamo ...