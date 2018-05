Migranti | Juncker | “Vigileremo sui diritti degli africani in Italia”

Ora Juncker si preoccupa : "Crisi Migranti alimenta i populismi" : "Il popolo italiano e greco hanno chiesto a gran voce più solidarietà perché non si puo lasciare dei Paesi solo a se stessi: questo è stato il grido lanciato da Italia e Grecia e purtroppo la nostra risposta è stata troppo tardiva". Ora si sveglia pure Jean-Claude Juncker che alla conferenza sullo Stato dell'Unione chiede all'Europa più solidarietà."La solidarieta è un obiettivo originario e permanente della costruzione europea e fa parte del ...

Migranti : Juncker - riformare Dublino : ANSA, - FIRENZE, 11 MAG - "riformare il sistema di Dublino" per creare un nuovo sistema di asilo: lo ha chiesto Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, intervenendo a 'The State of ...