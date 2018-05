Migranti in fuga dai trafficanti feriti a colpi d' arma da fuoco | in Libia inferno senza

Belgio - Polizia spara su un furgone di Migranti in fuga : morta una bimba : D rammatico inseguimento sulle strade attorno a Bruxelles, in Belgio, dove una bambina curda di due anni è rimasta uccisa nel corso dello scontro a fuoco ingaggiato dalle Forze dell'ordine contro il ...

Migranti in fuga - bimba usata come scudo : 23.38 Una bambina di 2 anni è morta su un furgone con a bordo 30 Migranti (26 adulti e 3 minori, tutti curdi) inseguito dalla polizia in Belgio. Gli agenti hanno rincorso il veicolo per un'ora, dall'autostrada della città di Namur,e hanno sparato per tentare di fermare il pulmino, che dopo una lunga corsa si è schiantato con un altro mezzo vicino a Mons. La piccola sarebbe stata esposta fuori dal finestrino per tenere la polizia a distanza. ...

Allarme di Minniti e al-Serraj 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei Migranti' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

Ondate di Migranti in fuga verso le coste italiane - più di 500 soccorsi nel fine settimana : In molti, come racconta la ong Sea watch, presente nel Mediterraneo con una nave, non appena vedono avvicinarsi la guardia costiera libica, si sono buttati in acqua senza salvagente pronti a morire al grido di 'no Libia'