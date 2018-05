Michelle Obama | «Mai senza Barack»

Barack e Michelle Obama produrranno serie tv e documentari per Netflix : Barack e Michelle Obama Il futuro di Barack Obama sarà (anche) su Netflix. L’ex Presidente degli Stati Uniti, assieme alla moglie Michelle, ha siglato un accordo pluriennale con la multinazionale dello streaming per la produzione di contenuti. La partnership con il predecessore di Donald Trump alla Casa Bianca riguarderà – secondo quanto annunciato dalla stessa Netflix – la realizzazione di serie tv, docu-serie, documentari e ...

La nuova vita di Barack e Michelle Obama : da presidente e first lady a produttori per Netflix : Largo spazio, quindi, alle battaglie per l' ambiente e per una società più equa , ma senza menzionare direttamente la politica interna degli Stati Uniti. Molto probabilmente questi, insieme all' ...

Anche Barack e Michelle Obama realizzeranno film e serie tv per Netflix : Grandi comunicatori con un certo feeling con il mondo dell’intrattenimento l’ex Presidente degli Stati Uniti e la sua First Lady, Barack e Michelle Obama, hanno deciso di investire le loro energie in una nuova avventura in ambito storytelling. Hanno così fondato una società di produzione chiamata Higher Ground Production attraverso la quale realizzeranno dei contenuti (film, serie tv e probabilmente Anche documentari) che andranno in ...

Michelle e Barack Obama sbarcano su Netflix. Accordo per la produzione di contenuti e serie tv : Barack Obama sbarca su Netflix. L'ex presidente americano e la moglie Michelle hanno siglato un Accordo pluriennale per la produzione di film e serie tv, da aggiungere al già infinito palinsesto della piattaforma. I contenuti saranno prodotti attraverso la Higher Ground Productions, società fondata dagli stessi Obama."Io e Michelle siamo contenti della partnership con Netflix - si legge nella nota ufficiale diramata dall'azienda ...

Barack e Michelle Obama siglano un accordo con Netflix : Barack Obama non è più presidente da un anno, ormai, ma riesce sempre ad essere protagonista insieme alla moglie Michelle. La sua ultima mossa (se di mossa si può parlare), consiste nell'intraprendere una nuova carriera, quella di produttore: il Presidente e la moglie, infatti, hanno siglato un accordo con Netflix per la produzione di una serie di contenuti in esclusiva per la piattaforma, che ad oggi conta ben 118 milioni di utenti in giro ...

Barack e Michelle Obama chiudono accordo con Netflix : Indietro 22 maggio 2018 2018-05-22T10:38:20+00:00 ROMA – “Il presidente Barack Obama e Michelle Obama hanno stipulato un accordo pluriennale per produrre film e serie per Netflix, includendo potenzialmente serie sceneggiate, serie non codificate, docu-series, documentari e funzionalità”. Così Netflix annuncia su Twitter l’accordo raggiunto con Barack e Michelle Obama.L’ex presidente degli USA e la moglie […] L'articolo Barack e Michelle ...

Barack e Michelle Obama produrranno nuovi progetti per Netflix : ... in grado di ispirare e creative che sono in grado di promuovere un'empatia più grande e la comprensione tra le persone, e aiutarle a condividere le loro storie con il mondo intero ". Home News ...

Barack e Michelle Obama siglano un accordo con Netflix : saranno produttori di serie tv - documentari e film : Barack Obama non è più presidente da un anno, ormai, ma riesce sempre ad essere protagonista insieme alla moglie Michelle. La sua ultima mossa (se di mossa si può parlare), consiste nell'intraprendere una nuova carriera, quella di produttore: il Presidente e la moglie, infatti, hanno siglato un accordo con Netflix per la produzione di una serie di contenuti in esclusiva per la piattaforma, che ad oggi conta ben 118 milioni di utenti in ...

Barack e Michelle Obama produttori per Netflix : Washington, 21 mag. (AdnKronos) – L’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle hanno siglato un accordo pluriennale con Netflix per produrre film e serie per il colosso dello streaming. L’intesa, rende noto la compagnia dal proprio profilo Twitter, potrà riguardare prodotti differenti compresi serie, docuserie, documentari. L'articolo Barack e Michelle Obama produttori per Netflix sembra essere il primo su CalcioWeb.

Barack e Michelle Obama produttori per Netflix : Washington, 21 mag. (AdnKronos) – L’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle hanno siglato un accordo pluriennale con Netflix per produrre film e serie per il colosso dello streaming. L’intesa, rende noto la compagnia dal proprio profilo Twitter, potrà riguardare prodotti differenti compresi serie, docuserie, documentari. L'articolo Barack e Michelle Obama produttori per Netflix sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Barack e Michelle Obama produttori per Netflix : Washington, 21 mag. (AdnKronos) – L’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle hanno siglato un accordo pluriennale con Netflix per produrre film e serie per il colosso dello streaming. L’intesa, rende noto la compagnia dal proprio profilo Twitter, potrà riguardare prodotti differenti compresi serie, docuserie, documentari. L'articolo Barack e Michelle Obama produttori per Netflix sembra essere il primo su Meteo Web.

Obama e Michelle sbarcano su Netflix - c'è l'accordo per film e serie tv : Barack Obama e la moglie Michelle sbarcano su Netflix. L'ex presidente e consorte hanno raggiunto un accordo pluriennale con Netflix per la produzione di film e serie tv. Gli Obama produrranno ...

Barack e Michelle Obama produrranno film e serie per Netflix : (foto: Getty) La voce circolava da qualche mese, da quando il New York Times aveva riportato le ipotesi su una possibile collaborazione dell’ex presidente degli Stati Uniti e Netflix. Ora è la stessa piattaforma di streaming a confermare la notizia: Barack e Michelle Obama hanno firmato un accordo pluriennale per la produzione di svariati contenuti che andranno a rimpolpare il catalogo del brand digitale. President Barack Obama and ...

Netflix produrrà film e serie tv insieme a Barack e Michelle Obama : La società statunitense Netflix ha fatto un accordo con Barack e Michelle Obama per produrre insieme a loro film e serie tv nei prossimi anni. L’accordo, ha scritto Netflix, potrebbe riguardare serie tv di diverso tipo, docu-serie, documentari e prodotti The post Netflix produrrà film e serie tv insieme a Barack e Michelle Obama appeared first on Il Post.