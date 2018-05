Meteo | questo weekend arriva l' estate Sole e caldo da spiaggia un po' in tutta Italia

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dopo settimane di piogge e nuvole, finalmente spunterà il. Primo assaggio d'week end un po' in, con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione che farà schizzare in alto le temperature ben oltre le medie stagionali. Ma occhio comunque ai temporali, che rimarranno sempre in agguato sui rilievi alpini e, localmente, anche lungo la dorsale appenninica. Ecco, più nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni:Venerdì 25Domani inizierà il primo week-end "da" del 2018: tempo stabile e cielo sereno inla penisola; temperature in rialzo, con massime per lo più comprese tra i 25 e i 29 gradi. Possibili annuvolamenti e rovesci nel pomeriggio sulle Alpi e sugli Appennini.Sabato 26L'alta pressione rimarrà sullo stivale anche perla giornata, escluso anche qui qualche sporadico acquazzone sui ...