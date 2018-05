Meteo | l' estate batte un colpo | weekend da 30 gradi e lode

Previsioni Meteo estate 2018 - conferme su una tendenza a lungo termine davvero clamorosa : 1/4 ...

Meteo pazzo - dopo i temporali scoppia l'estate (finalmente) : Maggio sempre più pazzo, ormai ci abbiamo quasi fatto l'abitudine. Ma l'instabilità che ha caratterizzato quello che normalmente è un mese di sole e prime uscite al mare potrebbe presto lasciarci. Gli...

Meteo - temporali fino a giovedì. Poi arriva l’estate : Meteo, temporali fino a giovedì. Poi arriva l’estate Per tre giorni è previsto un calo delle temperature su gran parte della Penisola. Da mercoledì miglioramenti ovunque per l’arrivo di un anticiclone dall'Africa Parole chiave: ...

Meteo - temporali fino a giovedì. Poi arriva l'estate - : Per tre giorni è previsto un calo delle temperature su gran parte della Penisola. Da mercoledì miglioramenti ovunque per l'arrivo di un anticiclone dall'Africa

Previsioni Meteo - altro che estate : verso fine Maggio con forte maltempo in tutt'Italia - tendenza all'instabilità

Meteo - SHOCK Estate 2018 : AccuWeather - le previsioni per Italia ed Europa : AccuWeather è il sito leader nel mondo in visibilità, con circa 1 miliardo di accessi mensili. b, Abbiamo riportato frammenti della previsione, estrapolando i contenuti per l'Italia. c, Siamo ...

Meteo estate è SHOCK. Le previsioni AccuWeather per Italia sono estreme : AccuWeather è il sito web METEO più visitato al mondo , distribuisce le previsioni METEO giornaliere per tutto il Pianeta, Italia compresa, che si spingono sino a 3 mesi di validità. Ogni anno emette le sue evoluzioni climatiche per l'Estate e l'...

Previsioni Meteo estate 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : l’Italia divisa tra caldo soffocante al nord e violente tempeste al sud - rischio incendi su Francia e Germania : Con l’arrivo del caldo estivo, ci sarà un aumento del rischio di siccità in alcune parti dell’Europa orientale. Il calore contribuirà al rischio di incendi anche tra Francia e Germania e sulle Alpi. tempeste frequenti, invece, aumenteranno la minaccia di alluvioni per il sud Italia e la penisola balcanica meridionale durante l’Estate. Questa, in estrema sintesi, l’Estate che ci aspetta secondo le Previsioni di AccuWeather, l’autorevole centro ...

Previsioni Meteo - ultimo weekend di Aprile dal clima rovente sull'Italia : oltre +30°C su molte Regioni - sarà una Domenica di piena Estate

Meteo - "l'estate" è già finita : weekend e ponte del 1 maggio tra temporali e freddo : ponte del 1 maggio, bisognerà aprire nuovamente gli ombrelli e prepararsi al freddo. Se le temperature degli ultimi giorni hanno fatto gridare all'estate e più di qualcuno ha già osato sandali e canottiere...

Meteo Sardegna : anticipo d’estate per il ponte del 25 Aprile : In occasione del ponte del 25 Aprile la Sardegna vivrà giornate quasi estive: la colonnina di mercurio potrebbe toccare in alcune zone i 28°C, secondo quanto spiegato dagli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Le alte temperature saranno determinate dal campo di alta pressione presente su tutta Italia, con cielo sereno e solo qualche nube a ridosso dei rilievi. In Sardegna in media la colonnina di ...

Meteo a passo di gambero : estate fino alla sera del 25 aprile - poi torna la pioggia : fino al 25 aprile "regge" il bel tempo sulla Penisola, poi dal 26 aprile anticiclone in graduale indebolimento con qualcheacquazzone o temporale specie al Nord e ridimensionata termica. Un passo avanti verso l'estate, poi torna la primavera"piovosa". Molto incerte al momento le previsioni per il ponte del 1 maggio.fino al 25 aprile (compreso) prove d'estateProve d’estate fino al 25 aprile compreso sull’Italia, grazie all’anticiclone europeo che ...

Meteo : anticipo d’estate anche sull’Umbria : anticipo d’estate anche sull’Umbria. L’alta pressione che sta interessando gran parte dell’Italia e dell’Europa sta portando temperature ben al di sopra della media del periodo, al punto che nella giornata di ieri si sono registrati addirittura 33 gradi a Corciano. Ma, stando ai dati forniti dal centro funzionale della Protezione civile regionale, sono state molte le localita’ in cui la colonnina di mercurio ...

Meteo : in Liguria assaggio d’estate con massime di 34 gradi : La primavera era iniziata all’insegna dei nubifragi e delle spolverate di neve in Liguria: a un mese esatto dall’avvio della stagione, oggi nella regione si assiste a un anticipo d’estate con temperature ben oltre i 30 gradi. Lo rende noto Arpal che ha registrato la massima di 32,1 gradi a Chiavari (Genova) alle 15. Sempre in provincia di Genova, a Rapallo il tabellone informativo del Comune segnalava 34 gradi alle 15.03. Il ...