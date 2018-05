Meteo giugno 2018 | ecco cosa aspettarci

Blastingnews

: RT @MeteoWeb_eu: Previsioni Meteo, riecco l'Anticiclone: tornano sole e caldo, temperature in forte aumento ma non è ancora Estate ----> ht… - mileneluzi : RT @MeteoWeb_eu: Previsioni Meteo, riecco l'Anticiclone: tornano sole e caldo, temperature in forte aumento ma non è ancora Estate ----> ht… - infoitinterno : METEO sino al 6 Giugno: duratura ondata di CALDO, ma con novità all'orizzonte - infoitinterno : GIUGNO dal Centro Meteo americano: CALDO ad OLTRANZA e TEMPORALI -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dopo un maggio quasi autunnale, dopo il freddo, le temperature al di sotto della media e l'incessante pioggia,le previsioni per, il primo mese di questa estate ormai prossima. Se guardiamo i primi mesi di questo anno ci accorgiamo subito come il maltempo ha occupato gran parte delle giornate: il gelo di gennaio ci ha costretti ad indossare cappotti pesanti per intere giornate, le intense nevicate di febbraio hanno sconvolto tutta la nostra penisola, marzo, aprile e maggio sono stati piuttosto freddi ed instabili. La maggior parte degli italiani non ha avuto ancora la possibilità di recarsi qualche giorno al mare, per fare il primo bagno della stagione o solamente per riposarsi sotto il sole piacevole di maggio. Vediamo adessoc'è da aspettarsi per....