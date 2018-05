Meteo - arriva Scipione e porta il grande caldo : il termometro sfiora i 30 gradi : arriva il grande caldo: da oggi l'anticiclone africano Scipione comincerà la sua avanzata verso l'Italia e l'atmosfera si farà via via più stabile e calda. Il team del sito iLMeteo.it comunica che le ...

Meteo : “Arriva Scipione”. È in arrivo un cambiamento sorprendente : temperature ballerine in tutta Italia : Finalmente stiamo entrando nella primavera inoltrata, maggio è il mese della transizione verso l’Estate e può già dare qualche indicazione interessante su come proseguirà la stagione. A ridosso dell’ultimo weekend mensile, è pronto ad arrivare sul nostro Paese il possente anticiclone africano Scipione. Dopo un lungo periodo molto instabile su tutta Italia infatti sembra arrivare il caldo che tutti stavamo aspettando. Secondo ...

Meteo - il caldo sta per arrivare : con “Scipione” clima rovente fino a inizio giugno : Manca ormai pochissimo alla prima vera ondata di calore in arrivo sulla penisola. Con l’anticiclone “Scipione”, che gradualmente conquisterà l'Italia a partire da domani, le temperature schizzeranno ben al di sopra delle medie del periodo. Il caldo continuerà e aumenterà per tutta la prossima settimana.-- Dopo un lungo periodo molto instabile sul nostro Paese sembra (finalmente) arrivare il caldo. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli ...

Meteo - temporali fino a giovedì. Poi arriva l’estate : Meteo, temporali fino a giovedì. Poi arriva l’estate Per tre giorni è previsto un calo delle temperature su gran parte della Penisola. Da mercoledì miglioramenti ovunque per l’arrivo di un anticiclone dall'Africa Parole chiave: ...

Allerta Meteo e bombe d'acqua - ma dal weekend arriva il caldo : Quattro metri di neve sul San Bernardo e spazzaneve in azione. Una bomba d'acqua in arrivo su Siena. L'Allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per tutta la giornata di oggi in ...

“Evviva!”. Occhio al Meteo - dalla pioggia al sole : dove e quando arriva il bel tempo : Nel terzo fine settimana di maggio l’atmosfera tenderà a stabilizzarsi temporaneamente per il moderato aumento della pressione. Lo comunica il team del sito www.iLmeteo.it. Le ultime settimane in tutta l’Italia si è assistito a un brusco calo delle temperature, con precipitazioni nevose sugli Appennini, forti burrasche, piogge e temporali. Ma come sarà il tempo per il weekend e per la prossima settimana? Dopo l’intensa perturbazione ...

Meteo - sull’Italia arriva ciclone islandese : piogge - temporali e ulteriore calo termico : Con l'atteso arrivo del vortice di bassa pressione il tempo sarà ancora più instabile e le temperature caleranno ulteriormente portando un clima decisamente fresco.Continua a leggere

