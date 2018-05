Mercato | Napoli | Suso prima scelta | assalto a Vidal e rinascita Koulibaly

CalcioMercato Napoli - ecco il primo colpaccio targato Ancelotti : Arturo Vidal è già in città - sta per nascere una squadra da sogno : Calciomercato Napoli – Doppia mossa del presidente De Laurentiis, una più clamorosa dell’altra, il Napoli è scatenato nelle ultime ore e dopo aver ingaggiato Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri sta per piazzare un primo incredibile colpo sul mercato, stiamo parlando di Arturo Vidal. Il cileno è stato infatti avvistato all’aeroporto di Capodichino, l’ex Juventus rappresentava il nome in cima alla lista delle ...

CalcioMercato Napoli - l’11 stellare di Ancelotti : 5 colpi da urlo - può nascere una squadra da scudetto e Champions League - i tifosi in delirio per il nuovo progetto [FOTO] : Napoli scatenato nelle ultime ore, inizia un nuovo importante progetto con l’intenzione di essere grande protagonista in campionato e Champions League. Sembrava vicino l’accordo con Maurizio Sarri, poi il dietrofront delle ultime ore con l’allenatore conteso da Zenit e Chelsea, nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, ieri sera vertice con Carlo Ancelotti, accordo totale raggiunto per due stagioni con opzione ...

Napoli - inizia il nuovo corso Ancelotti : riunione a Roma per definire staff e strategie di Mercato : Napoli - La svolta è arrivata nella notte. Il Napoli ha preso una direzione ambiziosa: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore e sostituisce così Maurizio Sarri. Il contratto è stato già firmato: ...

Come cambia il Napoli con Ancelotti? Nuovo modulo e botti di calcioMercato : Carletto Ancelotti si appresta a sedere sulla panchina del Napoli, apportando modifiche all’assetto della squadra anche grazie ad un sontuoso calciomercato Tra il Napoli e Carletto Ancelotti, l’accordo è davvero ad un passo. Il tecnico ed il patron De Laurentiis si sono trovati d’accordo su diversi punti relativamente agli obiettivi per le prossime stagioni ed ai colpi di calciomercato da mettere in atto, stringendosi sin da ...

Panchina Napoli - Ancelotti ha firmato : il colpaccio è servito - le richieste sul Mercato e gli intoccabili [NOMI e DETTAGLI] : Panchina Napoli – Colpo di scena sul mercato del Napoli, già deciso l’addio del tecnico Maurizio Sarri (Zenit e Chelsea si contendono l’allenatore), sembrava quello di Simone Inzaghi il nome in pole per iniziare un nuovo progetto. Poi il colpo di scena, nella serata di ieri il vertice con Carlo Ancelotti che ha avuto esito positivo, accordo di massima raggiunto per un biennale con opzione per il terzo da 6,5 milioni di euro a ...

Panchina Napoli - accordo di massima con Ancelotti : il colpaccio è servito - le richieste sul Mercato e gli intoccabili [NOMI e DETTAGLI] : Panchina Napoli – Colpo di scena sul mercato del Napoli, già deciso l’addio del tecnico Maurizio Sarri (Zenit e Chelsea si contendono l’allenatore), sembrava quello di Simone Inzaghi il nome in pole per iniziare un nuovo progetto. Poi il colpo di scena, nella serata di ieri il vertice con Carlo Ancelotti che ha avuto esito positivo, accordo di massima raggiunto per un biennale con opzione per il terzo da 6,5 milioni di euro a ...

CalcioMercato Napoli - la bomba dalla Francia : “Balotelli ad un passo” : Calciomercato Napoli – E’ andata in archivio una stagione entusiasmante per il Napoli che però non è riuscito a conquistare lo scudetto, adesso il presidente De Laurentiis lavora per la prossima stagione con la situazione panchina caldissima, il tecnico Sarri al momento è lontano con Simone Inzaghi primo candidato, Hamsik nel frattempo ha annunciato l’addio. Nelle ultime ore clamorosa bomba che arriva direttamente dalla ...

CalcioMercato - Hamsik : 'Cerco nuovi stimoli lontano da Napoli' : I timori si stanno trasformando in realtà. Dopo le parole del padre, che lasciavano presagire un futuro lontano da Napoli, sono arrivate anche quelle di Marek Hamsik. Allo stesso quotidiano, Pravda, ...

Mercato - Conte-Chelsea al capolinea. Napoli forte su Ancelotti : ROMA - Si avvicina il momento del divorzio tra Conte e il Chelsea . Giovedì l'appuntamento per discutere dell'ultimo anno di contratto che ancora lega il tecnico italiano e il club inglese. ...

CalcioMercato Napoli - Simone Inzaghi per il post-Sarri : il tecnico si porta Milinkovic-Savic - altri due colpi clamorosi per una squadra da sogno [FOTO] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, in particolar modo tiene banco la questione panchina, la strada sembra ormai tracciata con l’addio del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore sta valutando l’offerta faraonica dello Zenit ma il rapporto con il presidente De Laurentiis sembra ormai compromesso, la strada più probabile al momento sembra quella che porta al Chelsea. Il numero uno azzurro ha già ...

CalcioMercato Napoli - lo Zenit lo Sarri : Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe già stato un contatto con l'allenatore della Lazio che si sarebbe detto disposto ad accettare la sfida. Prima però bisognerà vedere cosa farà Sarri. È ...

CalcioMercato Napoli - c'è il Liverpool su Torreira : Il centrocampista della Sampdoria piace tantissimo agli azzurri, ma come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la squadra campana non è l'unica ad essere interessata all'uruguayano. Nonostante il ...

CalcioMercato Napoli - ecco la prima offerta dall'estero per Sarri : c'è lo Zenit : Maurizio Sarri-Napoli, un rapporto che ancora non si sa se andrà avanti o meno. L'allenatore degli azzurri, infatti, non ha comunicato alla società se il suo futuro sarà in Campania o da un'altra ...

CalcioMercato Napoli/ News - assalto per Jorginho : gli azzurri chiedono 60 milioni (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, assalto per Jorginho da parte del Manchester City. Gli azzurri per lasciarlo partire però chiedono sessanta milioni di euro subito. (oggi, 20 maggio 2018)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:57:00 GMT)