Mercati europei positivi con focus su verbali BCE

Giuseppe Conte - nel primo discorso tranquillizza i Mercati. Ma essere europeista a prescindere non paga : “Mi propongo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano”, questa è la frase rimasta più impressa dopo il primo intervento di Giuseppe Conte da incaricato premier al termine del colloquio con Mattarella. Una frase che a molti è sembrata banale. Se non ha convinto però non è per la frase in sé, ma per il modo in cui è stata pronunciata. Conte è infatti apparso molto emozionato durante la sua prima uscita pubblica. Questa insicurezza ...

Mercati europei positivi. Milano poco sopra la parità : Teleborsa, - Borse europee positive, con Piazza Affari fanalino di coda sulle tensioni per la formazione del nuovo Governo. Dopo aver trovato un accordo sul contratto di Governo, M5S e Lega ...

Mercati reagiscono così all'idea di un governo anti europeista in Italia : Per capire quale tipo di governo aspettarsi nella terza economia dell' area euro , che dopo il voto del 4 marzo deve fare i conti con un parlamento variegato senza una chiara maggioranza, bisogna ...

Mercati europei deboli. A Mlano focus sui conti : Partenza interlocutoria per le principali borse europee, dove Piazza Affari resta concentrata sugli sviluppi della situazione politica, con la ripresa delle trattative tra Movimento 5 Stelle e Lega , ...

Giornata negativa per i Mercati europei : Teleborsa, - Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che intensificano le vendite sul finale in scia al pessimo avvio di Wall Street. Di scarso aiuto le previsioni di ...

Mercati europei in stand-by in attesa della Fed : Teleborsa, - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , in vista della decisione di stasera del FOMC della Fed sui tassi d'interesse, anche se le previsioni sono ...

Piazza Affari in positivo insieme ai Mercati europei : Teleborsa, - Dopo un avvio incerto, i mercati di Eurolandia accelerano a metà giornata con Piazza Affari che segue la scia rialzista del'Europa. In una giornata scarna di dati macro , con i soli dati ...

Mercati europei ancora in stand-by : Teleborsa, - Continua a sostare sui livelli di parità Piazza Affari che si allinea alla debolezza delle principali Borse Europee . In Italia i riflettori rimangono puntati sulla politica in vista ...

Mercati europei in positivo - Francoforte in evidenza : Segno più per l'azionario europeo in scia dell'allentamento delle tensioni geopolitiche, delle indicazioni positive arrivate dalla Cina , +6,8% del Pil, +10,1% per le vendite al dettaglio, e dal mondo corporate.