Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva | a che punto

Crollo dei Mercati finanziari - altro che spettro urne. Il problema è ancora una volta bancario : In oltre due mesi di crisi politica italiana i mercati non hanno battuto ciglio. Anzi, a ben vedere l’indice di Borsa (il Ftse Mib) si è portato al di sopra dei 24mila punti toccando i massimi registrati nel lontano luglio 2015 e realizzando la migliore performance di periodo tra gli indici europei. Significativo dunque che il calo di martedì 8 dell’indice di Borsa e il lieve innalzamento dello spread rispetto al bund tedesco (salito a quota ...

Perché la volatilità è - ancora - così importante per i Mercati : I trilioni di dollari che le banche centrali hanno immesso nell'economia attraverso i QE dalla crisi globale in poi, hanno mantenuto alta l'offerta di liquidità e bassi i tassi di interesse, ...

Perché la volatilità è - ancora - così importante per i Mercati - InvestireOggi.it : Nel frattempo, la Cina sta ribilanciando la propria economia dal focus su manifattura e costruzioni verso i settori dei servizi e dei consumi. Sebbene finora sembra che il Partito Comunista al potere ...

Mercati - PIMCO : guerra valutaria renderà ancora più forte il dollaro : Secondo gli analisti è l'ennesima prova che alcune parti dell'economia americana stanno tornando su condizioni più normali dopo anni di tassi zero e misure monetarie espansive da parte della banca ...

Mercati ancora appesi ai Treasury. Europa in rosso - a Milano scatta St : I titoli del gruppo italo francese beneficiano dei conti del primo trimestre e delle indicazioni sui prossimi mesi. Deboli Cnh e Saipem, a picco l'As Roma dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Champions League. Euro in calo e testa la resistenza a 1,22 dollaro. Nuovi minimi da due anni per lo spread...

J.P.Morgan - contesto ancora positivo per i Mercati azionari : Peraltro a sostenere un'economia statunitense già in salute è arrivata la riforma fiscale dell'amministrazione Trump . "La revisione al rialzo delle stime di crescita per gli Usa è legata proprio a ...

Mercati europei ancora in stand-by : Teleborsa, - Continua a sostare sui livelli di parità Piazza Affari che si allinea alla debolezza delle principali Borse Europee . In Italia i riflettori rimangono puntati sulla politica in vista ...

Giorgio Napolitano - parla l'economista : se ci fosse ancora lui al Quirinale i Mercati sarebbero in tempesta : Motivo? Secondo l'economista Giulio Sapelli , il merito è tutto di Sergio Mattarella : 'Il mondo internazionale, sia economico che politico, ha enorme stima di questo personaggio. Uomo ideale per ...

La politica spaventa i Mercati - nuovamente e ancora : Restano deboli dalla politica, la lira TURK record minimo, BRAS, URSS minimo16 mesi. Cede lo YEN, e cede il CHF/cross. Deboli COMMODITY, da dati economici sotto tono, segnali di rallentamento ...