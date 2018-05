Merano - Inaugurata la prima colonnina hypercharger d' Italia

quattroruote

(Di giovedì 24 maggio 2018) Aè stata inaugurato il primoin. Alperia, provider energetico altoatesino, ha messo in funzione, infatti, unacon una potenza fino a 150 kW, ampliando così la propria rete che attualmente conta più di 100 punti di ricarica sparsi in tutto l'Alto Adige. Meno di mezzora per un pieno. Situato in posizione strategica, nel centro cittadino, accanto alla stazione ferroviaria, il nuovoha una potenza tripla rispetto alle colonninine fast. In questo modo è possibile ridurre i tempi di ricarica da un'ora e mezza e meno di trenta minuti. Sviluppata dalla società alpitronic, la nuova stazione ha la particolarità di essere modulare, il che significa che in futuro la sua potenza potrà essere portata sino a 300 kW, abbattendo ulteriormente le attese per fare il "pieno" di elettricità.