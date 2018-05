Mattia e Vittoria di Uomini e Donne si sono lasciati? Ecco cosa è successo alla coppia

Moto2 - GP Americhe 2018 : Francesco Bagnaia - COLPO DOPPIO! Vittoria e testa della classifica! 7° Mattia Pasini : Due vittorie in tre gare. L’inizio della stagione non poteva essere più soddisfacente per Francesco Bagnaia, che ha vinto il GP delle Americhe di Moto2. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha completato una gran rimonta ai danni di Alex Marquez (Marc VDS EG 0,0), facendo bottino pieno: successo e leadership nella classifica mondiale. Un trionfo fortemente voluto, dopo un inizio di weekend davvero difficile, cominciato con una caduta ...