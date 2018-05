Matteo Bocelli | che posa con JLo e canta come papà

vanityfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) Indossa lo smoking e beve un drink in compagnia di Jennifer Lopez. Il (bel) ragazzo che fa coppia – nella nuova campagna pubblicitaria di Guess – con Sua Maestà JLo non è un modello di professione e parla italiano. Si chiama, ha 20 anni e un cognome importante:. È figlio del tenore Andrea e dalla sua prima moglie, Enrica Cenzatti. La proposta di mettersi in, ha raccontato, l’ha ricevuta in vacanza, incontrando per caso Paul Marciano. All’inizio pensava fosse uno scherzo. Il resto è venuto da sé, merito (anche) degli occhi scuri e profondi. LEGGI ANCHEAndrea, il bacio più bello https://www.instagram.com/p/BdBLz_BAyiM/?taken-by=Il mondo della moda, per quanto lo diverta, non sembra essere la priorità.vorrebbe seguire le orme del padre e studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Si sono esibiti già più volte ...