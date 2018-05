Mattarella nomina Conte | la UE ci presenta il conto

Governo - la tentazione di Mattarella : nominare la prima donna presidente. Da Reichlin a Belloni - tutti i nomi in corsa : Lucrezia Reichlin in pole, Elisabetta Belloni che entra nella rosa, il bis di Paolo Gentiloni ufficialmente escluso. E poi due figure di chiaro stampo economico come Salvatore Rossi e Dario Scannapieco. Dopo aver tracciato la linea, Sergio Mattarella sfoglia i curriculum per scegliere il prossimo presidente del Consiglio che avrà il difficile compito di andare a cercare una maggioranza in Parlamento e dovrà condurre l’Italia alle elezioni, ...