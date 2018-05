Mattarella dà il via al nuovo governo | Giuseppe Conte premier

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro alla Camera dopo via libera di Berlusconi Mattarella : “No a narrativa sovranista” : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

ALDO MORO - TRA MISTERI E DELITTO : I 40 ANNI DI VIA CAETANI/ Mattarella - “capì l’imbarbarimento della politica” : Omicidio ALDO MORO, 40 ANNI fa ritrovamento in Via CAETANI a Roma: tra MISTERI, Br e accuse. Gentiloni, "suo DELITTO pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:10:00 GMT)

Moro - Mattarella a via Caetani. Di Maio : «Sua morte pagina buia della storia» : A quarant'anni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro, la politica e le istituzioni hanno reso omaggio alla memoria dello statista democristiano a via Caetani, dove il corpo fu ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4

Compra una pagina del Corriere per inviare un messaggio a Mattarella : L'imprenditore Carlo Callieri, ex dirigente di Fiat ed ex vicepresidente di Confindustria, ha Comprato mezza pagina di pubblicità del Corriere della Sera per inviare una "...

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Governo - Mattarella dà il via al terzo giro di consultazioni : Prende il via questa mattina alle 10 il terzo e ultimo giro di consultazioni da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per cercare di trovare una maggioranza con cui formare un ...