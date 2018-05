Mattarella dà il via al nuovo governo | Giuseppe Conte premier

Blastingnews

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha unpresidente del consiglio incaricato:, avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarita' nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento dell'incarico a. Ora il docente di diritto dovra' svolgere le consultazioni con le forze politiche in parlamento. Compito, però, abbastanza semplice in quanto i due partiti di maggioranza M5S e Lega hanno gia' scelto la squadra diVIDEO e hanno gia' stilato il programma che ildovra' re. Si suppone quindi che gia' da martedì sara' votata la fiducia in parlamento. L'Italia rimarra' in Europaha annunciato che ...