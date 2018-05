Mattarella a Conte | ci rivedremo spesso | abbia a cuore la stabilità - Lo «sconosciuto» a

Governo - Conte rivendica autonomia - e apre a Mattarella sulla rinuncia a Savona ministro - : E la fretta con cui in serata la Lega si affretta a dichiarare che il dicastero dell'Economia spetta a Paolo Savona è la spia di un braccio di ferro che è ancora in corso e che potrebbe anche essere ...

Il debutto di Conte : l’arrivo in taxi - l’incontro con Mattarella e il discorso foto : Ecco i primi momenti al Quirinale del professore di diritto voluto da Lega e M5s a capo del governo: l’arrivo al Colle in taxi, il colloquio col presidente della Repubblica, la camminata per i corridoi del Quirinale e infine il discorso alla stampa come presidente del Consiglio incaricato