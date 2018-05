Massimo Giletti | tutto pronto per il suo ritorno in Rai?

Massimo Giletti torna in Rai? L'ipotesi : addio a La7 e Non è l'Arena : A La Zanzara di Radio 24 è stata sganciata più di una bomba: artefice dei molteplici presunti scoop Carlo Freccero, membro del CdA della Rai in forze al M5S. L'autore tv, intervistato da Giuseppe ...

Non è l'Arena puntata 13 maggio : ospiti e anticipazioni con Massimo Giletti : Lo streaming della trasmissione di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Lo spazio riguardante la cronaca italiana sarà ...

Massimo Giletti - 'Non è l'Arena' sfiora il 7% : La7 gode - ascolti clamorosi : Gli ascolti premiano Massimo Giletti . L'ultima puntata di Non è l'Arena su La7 ha raccolto 1,303 milioni di telespettatori per uno share del 6,9%, dato clamoroso da 'distribuire' su temi e ospiti del ...

Massimo Giletti - a Non è l'arena il trans Manila Gorio : imbarazzo in diretta : "L'intervento di cambio sesso può essere molto rischioso". A ricordarlo a Massimo Giletti, a Non è l'arena, è Manila Gorio, trans pugliese nato Tonino GiangreGorio diventato famoso in quanto "amica di Patrizia D'Addario", ai tempi degli scandali sessual-giudiziari che hanno travolto Silvio Berlusconi. Da Giletti, però, la politica non c'entra: il conduttore di La7 punta l'obiettivo sulle vicende più intime e private della sessualità, quelle più ...

Daniela Santanchè da Massimo Giletti : 'Sergio Mattarella ha fatto giocare troppo il M5s' : 'E' stucchevole questa storia del governo', sbotta Daniela Santanchè , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. 'Lo dico con assoluto rispetto ma Sergio Mattarella ha fatto un po' troppo ...

Massimo Giletti commovente : 'Se Fabrizio Frizzi fosse ancora vivo...'. Cosa sarebbe accaduto questa sera : questa volta Massimo Giletti , conduttore di Non è l'arena su La7, parla di calcio. Della sua Juventus che tra poche ore, dopo il match col Bologna , potrebbe conquistare il settimo scudetto di fila. ...

Massimo Giletti monumentale in prima serata : puntata che sbanca - così umilia i rivali : Ottimi ascolti per Massimo Giletti . Su La7 Non è l'Arena ha registrato un netto di 1.148.000 telespettatori, share 6,34%. Tema centrale della puntata, la difficilissima situazione istituzionale dopo ...

Massimo Giletti - colpo clamoroso : Toni Capuozzo a Non è l'arena : E' ancora la politica, come è ovvio che sia, l'argomento centrale in questa lunga fase post-elettorale. La lunga ricerca di un governo è il tema di Non è l'arena in onda domani domenica 29 aprile alle ...

Rai - torna Portobello di Enzo Tortora : Antonella Clerici la risposta dopo il disastro su Massimo Giletti : Un ritorno storico, per la Rai e per Antonella Clerici . Sarà l'amatissima conduttrice , ormai ex, della Prova del cuoco a riportare sulla tv pubblica Portobello , memorabile show del compianto Enzo ...

Mafia - Massimo Giletti sbotta in diretta : "Mi sono rotto le palle" : Continua la campagna di Massimo Giletti a difesa degli imprenditori del Sud che si oppongono alla Mafia e alla 'Ndrangheta. Nel suo programma andato in onda su La7, Non è l'Arena, il conduttore ha espresso una dura presa di posizione contro un "Paese che fa finta di nulla" e che non difende chi si ribella alle imposizioni mafiose.Verso la fine della puntata, dopo aver raccontato alcune storie, soprattutto di chi ha deciso di alzare la testa ...

Massimo Giletti - colpo a Non è l'arena : in studio Mario Landolfi - l'ex ministro che ha preso a schiaffi l'inviato del programma : La scorsa settimana ha fatto il giro d'Italia il video del giornalista di Non è l'arena , Daniele Lupo , aggredito dall'ex ministro Mario Landolfi . Incalzato sui vitalizi, Landolfi ha risposto con un ...

“Non si deve permettere”. Massimo Giletti - che caos! Sotto gli occhi delle telecamere - il conduttore protagonista di una lite furibonda. Spettatori increduli - urla e parolacce : Tutto era iniziato con una storia di denunce coraggiose, fatte da chi è stufo di dover Sottostare a un sistema malato e perverso che ostacola gli imprenditori con la forza della violenza e delle minacce. Ed è finito con una lite furiosa che agli Spettatori non è certo sfuggita, un siparietto allucinante che ha lasciato a bocca aperta chi era collegato in quel momento da casa. Luogo dello scontro verbale che si è consumato Sotto gli occhi ...

Massimo Giletti - RAGAZZA URLA IN DIRETTA : "NON LE PERMETTO DI OFFENDERCI"/ L'ira del web dopo Non è l'arena : MASSIMO GILETTI alle prese con un imprevisto a Non è l'arena: una RAGAZZA, durante la DIRETTA da Palermo, si scaglia contro il conduttore, il video della sua reazione.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:35:00 GMT)

Non è l'arena - da Massimo Giletti il generale Vincenzo Camporini umilia i politici italiani : la sua bomba sulla Siria : 'La politica estera in questo Paese è sempre stato un argomento lasciato a pochi esperti ', attacca il generale Vincenzo Camporini ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena , su La7 : 'Sarebbe utile ...