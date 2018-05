Massacra a pugni il carabiniere | il migrante è già libero

ilgiornale

(Di giovedì 24 maggio 2018) Lo avevano catturato, non senza difficoltà, solo ieri. Il nigeriano si era opposto con tutte le forze, usando un cartello stradale e una spranga come armi. E pensare che solo poco prima aveva colpito con un pugno un, svenuto poi a terra e curato in ospedale (con 25 giorni di prognosi). Bene: stamattina Godsent Harmony, 20 anni, è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione ma è stato subito rimesso in libertà. E visto che è un richiedente asilo non potrà essere espulso.Si conclude così una vicenda iniziata nella tarda mattinata di ieri. Quando Godsent Harmony, ospite in un centro di accoglienza e ora a Frosinone, è andato all'ufficio postale di via delle Fosse Ardeatine per prelevare del denaro - pare - per poter giocare alle slot machine. Il giovane non è però riuscito a ottenere il denaro, visto che il conto risultava vuoto. Harmony se l'è prea allora con gli ...