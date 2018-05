Maserati | in arrivo un’hypercar erede della prorompente MC12 ?

sportfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il prossimo primo giugno potrebbe essere annunciata una nuova hypercar a motore centrale firmata dalla Casa del Tridente Harald Wester, ex CEO di, aveva promesso una supercar a motore centrale firmata dalal Casa del Tridente in grado di offrire prestazioni superlative, praticamente da vettura da corsa. Purtroppo questo progetto è rimasto chiuso in un cassetto, ma negli ultimi giorni si stanno moltiplicando numerose indiscrezioni relative ad una possibile produzione limitata di una super car di questo tipo. Una possibilea motore centrale potrebbe infatti essere annunciata il prossimo 1 giugno in occasione dell’Investor day di balocco, momento in cui verrà presentato il nuovo piano industriale del Gruppo FCA. La vettura – immaginata nel rendering che vi proponiamo realizzato da Rain Prisk – potrebbe quindi raccogliere l’ereditaprodotta ...